В Казани 22 сентября на фестивале «Аксенов-фест» выступит Лариса Долина

Для гостей и жителей города Лариса Долина подготовила специальную джазовую программу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани 22 сентября на фестивале «Аксенов-фест» выступит народная артистка России Лариса Долина. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник управления культуры города Азат Абзалов.

Выступление Ларисы Долиной начнется в 15:00 в Казанской ратуше. Для гостей и жителей города она подготовила специальную джазовую программу. В это же время пройдет вручение литературной премии «Звездный билет» с участием деятелей культуры России и Татарстана.

Отметим, фестиваль пройдет с 20 по 22 сентября. Вход на мероприятие осуществляется по билетам, которые можно получить бесплатно после регистрации.

Напомним, хедлайнером фестиваля «Фабрика. Профсоюзная» в Казани стала группа «ЛАУД».

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