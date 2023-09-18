«Предпочитают инвестировать в недвижимость»: В Татарстане на 34% вырос спрос на квартиры в новостройках

За последний месяц лета в республике было оформлено около 2,5 тысяч соответствующих договоров. Фото: Анастасия Осипова

В августе 2023 года в Татарстане гражданами было подписано около 2,5 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Это на 34% больше чем в июле, и в 2,3 раза больше чем в последний летний месяц прошлого года, сообщает Росреестр по Татарстану.

«В начале 2023 года каждый месяц оформлялось в среднем не более 1,5 тысяч договоров долевого участия. С наступлением лета наметился серьезный рост. Так, в июне и июле было по две тысячи таких договоров, а в августе ситуация достигла пика», - рассказывает заместитель руководителя Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова.

Всего же за первые восемь месяцев в республике в управлении зарегистрировали свыше 13 тысяч ДДУ, что на уровне прошлого аналогичного периода. Так чем же был обусловлен скачок интереса к новостройкам в августе?

«Многие предпочитают инвестировать в недвижимость из-за инфляционных рисков. Казань, как развивающийся город, способствует росту интереса к покупке в нем недвижимости», - прокомментировала замдиректора по маркетингу и продажам #Суварстроит Эльвира Галяутдинова.

Напомним, что за тот же август этого года в Казани на 70% вырос спрос на квартиры вторичного рынка недвижимости. Эксперт тут же предсказал его спад уже в октября и объяснили почему это произойдет.

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