Самолет из Казани в Сочи вынужден был вернуться в аэропорт

После взлета у воздушного судна выявилась техническая неисправность. Фото: Алина НИЗАМОВА

В этот понедельник, 11 сентября, вылетевший из Казани в Сочи Airbus 320 так и не добрался до пункта назначения. В 11.57 самолет, эксплуатируемый «Уральскими авиалиниями», вернулся в столицу Татарстана и совершил вынужденную посадку по технической причине.

«Приземление произошло без инцидентов. Технические службы в данный момент работают над устранением возникшей неисправности. По факту произошедшего проводится прокурорская проверка соблюдения требований безопасности полетов. При выявлении оснований будут приняты соответствующие меры», - сообщает пресс-служба Татарской транспортной прокуратуры.

Известно, что на борту вернувшегося в Казань самолета находилось 165 пассажиров. Будет ли им предоставлен самолет на замену, не сообщается.

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