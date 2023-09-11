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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 10:53

Самолет из Казани в Сочи вынужден был вернуться в аэропорт

По факту вынужденной посадки в Казани самолета, следовавшего до Сочи, проводится прокурорская проверка
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
После взлета у воздушного судна выявилась техническая неисправность.

После взлета у воздушного судна выявилась техническая неисправность.

Фото: Алина НИЗАМОВА

В этот понедельник, 11 сентября, вылетевший из Казани в Сочи Airbus 320 так и не добрался до пункта назначения. В 11.57 самолет, эксплуатируемый «Уральскими авиалиниями», вернулся в столицу Татарстана и совершил вынужденную посадку по технической причине.

«Приземление произошло без инцидентов. Технические службы в данный момент работают над устранением возникшей неисправности. По факту произошедшего проводится прокурорская проверка соблюдения требований безопасности полетов. При выявлении оснований будут приняты соответствующие меры», - сообщает пресс-служба Татарской транспортной прокуратуры.

Известно, что на борту вернувшегося в Казань самолета находилось 165 пассажиров. Будет ли им предоставлен самолет на замену, не сообщается.

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