Согласно прогнозу игра с большей вероятностью завершится победой действующего чемпиона. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

В воскресенье, 17 сентября, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» сразятся «Рубин» и «Зенит». Рассказываем, когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию матча Российской премьер-лиги.

Смотреть Рубин — Зенит онлайн-трансляция РПЛ бесплатно прямой эфир

Посмотреть матч «Рубин» — «Зенит» можно будет в бесплатной прямой трансляции на Матч ТВ. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Прогнозы, статистика и история личных встреч Рубин — Зенит

Согласно прогнозу игра с большей вероятностью завершится победой действующего чемпиона. При этом вариант ничьей оценивается более вероятным, чем выигрыш казанцев. Всего команды между собой сыграли 43 матча. В них 21 победу одержал «Зенит», 12 побед на счету «Рубина». Ничьей закончились 10 игр.

Сейчас «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками. В последних пяти играх петербургская команда одержала три победы, заработала ничью и одно поражение.

У «Рубина» статистика гораздо хуже. Команда находится на грани плей-офф на выбывание. В последних пяти матчах казанцы три раза проиграли, один раз победили «Крылья Советов» со счетом 2:1, а также получили ничью.

Напомним, ранее мы рассказывали о многочисленных трансферах, которые произвел главный тренер казанцев Рашид Рахимов перед игрой с «Зенитом».

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