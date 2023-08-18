Что произошло после матча «Рубина» с «Крыльями Советов» в Казани

Казанцы выиграли и занимают сейчас 10 место в турнирной таблицы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 18 августа, «Рубин» в рамках пятого тура РПЛ принимал у себя на «Ак Барс Арене» самарские «Крылья Советов». Перед началом игры болельщиков казанского клуба, видимо, хотели задобрить. У стадиона работал фан-парк, развлечения, аквагрим и играла живая музыка.

Все настраивались на победу «Рубина». Еще бы после возвращения в РПЛ казанцы не выигрывали ни разу, то ничья, то разгромный счет в пользу соперника. Настороженное настроение ходило даже внутри руководство клуба. Главному тренеру «Рубина» Рашиду Рахимову дали всего два матча для исправления ситуации.

Первый тайм 12 минута с угловой подачи защитник «Рубина» Алексей Грицаенко вгоняет мяч в ворота гостей. Счет открыт. Но спустя буквально каких-то трех минут «Крылья Советов» выравнивают его – 1:1. Казанский болельщики вновь приуныли, неужели снова все закончится ничье и долгожданной победы не будет.

Но тут объявили пенальти. «Рубин» собирался бить. Мирлинд Даку вышел и пробил по центру ворот. Голкипер отражает мяч. Но рядом оказался защитник Александр Мартынович. Он добивает мяч. Счет 2:1 в пользу «Рубина». Специалисты назвали этот пенальти буквально нелепым, отметив, что у «Рубина» явные проблемы с пробиванием с 11-метровой отметки.

«Даку еще покажет себя! Надо пацана поддержать!», - прокомментировали неудачный удар футболиста болельщики «Рубина».

До конца матча больше голов не было. «Рубин» ушел с поля победителем. Сразу после финального свистка судьи наставник казанцев Рашид Рахимов еле сдерживая эмоции обнялся с тренерским составом команды. Можно выдыхать, у «Рубина» есть первая победа в сезоне.

Вот только болельщики казанцев до сих пор думают, что их клубу повезло, о чем они не стесняются рассказывать в соцсетях:

«Очень сильно рад, но игра просто ужас»

«Ну честно, игра слабая. Повезло, что «Крылья» приехали почти без запаса и получил травму их лидер. Игра реально слабая, надо усилятся».

Рахимов и его тренерский штаб с трудом сдерживали эмоции от первой победы в этом сезоне. Фото: скриншот

Отметим на сегодня «Рубин» после первой победы располагается на 10 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков в пяти турах. В свою очередь «Крылья Советов» остались на пятом месте в турнирной таблице с восемью очками.

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