Создатель промышленного маркетплейса из Челнов: «Импортозависимость и дефицит есть практически во всех направлениях»

При выборе стройматериалов Сергей советует ориентироваться на бренд производителя

Основатель маркетплейса «ОнлайнСклад» Сергей Жарахин — бизнесмен из Набережных Челнов с 15-летним стажем в сфере строительства. Он рассказал, как промышленная отрасль справляется с дефицитом товаров, с помощью чего маркетплейсы будут соревноваться за покупателей с гигантами строительной отрасли и многое другое.

«Проект появился из собственной боли»

— Сергей, вы строитель с 15-летним стажем в этой отрасли. Расскажите, почему вы пришли в IT-сферу и решили создать маркетплейс?

— Проект появился около трех лет назад из моей собственной боли. Я более 15 лет назад создал производство электрощитового оборудования — компанию «Электрояр». Там возникла проблема – после строительства промышленных объектов у нас оставалось много трансформаторов, различных реле управления, контроллеров и прочего электротехнического оборудования, и их некуда было девать.

Мы пообщались с конкурентами, партнерами и поняли: аналогичная проблема есть практически у всех! Тогда появилась идея — меняться с компаниями остатками. Мы увидели: то, что есть у нас, нужно другим предприятиям, мы готовы это продавать с большим дисконтом, иначе неликвид занимает наши полки и замораживает деньги. Так, мы подтвердили гипотезу на небольшом сегменте предприятий, убедились, что идея интересна бизнесу. И начали создавать промышленный маркетплейс с говорящим названием «ОнлайнСклад».

— Продукция «Электрояра» сейчас представлена на маркетплейсе?

— Да, представлена одной из компаний холдинга. Она работает как контрагент через комиссионную схему, самостоятельно, на общих условиях, без каких-либо преференций.

— Вам удалось в итоге закрыть боль своего предприятия с помощью маркетплейса?

— На 100% нет, но у нас постоянно идут продажи. Сложно ответить, на сколько процентов решена эта проблема, потому что невостребованные позиции на складах пополняются каждый месяц. Тем не менее, мы превращаем товар, который нам не нужен в деньги, и это работает.

«Маркетплейсы полюбили за удобство»

— Как вы думаете, почему сейчас формат маркетплейсов настолько популярен, что создаются даже подобные площадки и для крупных предприятий?

— Интеллектуальные технологии повсюду в нашей жизни. Они помогают нам каждый день. Например, стало легче делать покупки, все есть онлайн. Удобный вариант покупок сейчас — маркетплейсы. Люди полюбили их за удобство. На маркетплейсах большой ассортимент товаров. Вы видели хоть в одном магазине такой же ассортимент? Я думаю, нет. А вы видели на полках магазина один и тот же товар с разными ценами? Тоже нет. А на маркетплейсах разные поставщики с разными ценами на товар.

Для промышленных предприятий это тоже удобно: много поставщиков, товар есть в наличии, цены можно сравнить. Сегодня мы одними из первых предложили рынку такую площадку, как B2B-маркетплейс, где есть товары для функционирования бизнеса, для работы промышленных, производственных, строительных, инфраструктурных предприятий.

— Сейчас главный акцент в развитии многих российских компаний, в том числе вашей, это импортозамещение. Какие самые востребованные товары, которые заменяют импортную продукцию, есть на вашем маркетплейсе? Конкретные направления и какую продукцию ушедших брендов они замещают.

— Да, импортозамещение очень востребовано. Под него мы сейчас готовим большой раздел на сайте. Наша поисковая система на любой импортный товар будет выдавать российский аналог. Сегодня самые популярные товары — электротехника и электронные компоненты: контроллеры, различные датчики и реле, импортный свет. На втором месте — водоснабжение и вентиляция. Дальше — фурнитура. Отличная новость в том, что к нам приходят поставщики нужных товаров. Например, в категории электроники импорт может заместить продукция компании “Овен”. А в светодиодных светильниках — оборудование от “Тетралюкс”.

— Осталась ли продукция ушедших брендов? Возможно, кто-то из поставщиков занимается параллельным импортом и в том числе продвигается на маркетплейсе?

— Осталась и в большом количестве. Можем похвастаться: много предприятий разместили у нас товарные остатки, открыли “доступ” к своим складам и всему, что на них лежит. А это оборудование европейских брендов Siemens, ABB и так далее. Общая сумма таких товаров — более 100 млрд рублей. Только представьте, какой это гигантский склад был бы в реальном физическом мире.

Что касается параллельного импорта, такие поставщики у нас тоже есть. Ближе к зиме мы откроем раздел, посвященный параллельному импорту. А пока для многих клиентов такую услугу предоставляем мы сами. Если нужно, привезем из-за границы товар, найдем по наличию и низким ценам. У нас уже отлаженная схема закупок и поставок.

— Вы говорите, что во многих направлениях есть дефицит — холдинг «Электрояр» тоже испытывает его?

— Да, на собственных предприятиях у нас тоже есть дефицит. Приходится использовать тех поставщиков, которые размещаются на маркетплейсе. Например, в 2022 году мы выиграли тендер и заключили договор до начала СВО, согласно которому все работы в проекты должны были выполняться на технике бренда Siemens. Мы пытались неоднократно пересогласовать договор и изменить условия, однако заказчик был против. Если бы мы не выполнили его требования, тогда нам предстояли бы большие штрафные санкции и внесение нашей компании в реестр недобросовестных поставщиков. С помощью маркетплейса нашли поставщиков: часть оборудования лежала у кого-то на складах, а часть — нам привезли по параллельному импорту.

А импортозависимость и дефицит есть практически во всех товарных направлениях, не только в транспорте. Сантехника, фитинги, товары для ремонта — была информация про сокращение поставок этих материалов. Какие-то товары на маркетплейсе в наличии в большом количестве. Над поступлением других — работаем каждый день.

О напряженности в работе с партнерами и особенностях маркетплейсов

— Все-таки главная проблема маркетплейсов: как выбрать что-то хорошее, качественное среди обилия товаров. Как это можно сделать? На что опираться при выборе?

— Ориентироваться на бренд производителя. Как правило, в промышленности, энергетике, строительстве специалисты хорошо знают производителей и как ведет себя товар. Кому нужна электрика премиум-сегмента высокого качества, берут ABB, Siemens. Других устраивают китайские аналоги определенной марки.

— Российские законы должны уравнять обязанности торговых площадок в интернете и обычных магазинов, которые касаются обеспечения прав потребителей, следует из обращения движения «Общественная потребительская инициатива» в Госдуму. По мнению организации, сейчас «практика деятельности крупнейших маркетплейсов идет по пути многочисленных нарушений» закона «О защите прав потребителей». Все-таки у вас промышленный маркетплейс и процесс намного сложнее. Как у вас происходит возврат товара?

— По таким же нормам, как и у всех. В какой бы нише мы ни работали, процедуры оплаты, доставки, возврата определяются российскими законами и правилами транспортных и платежных сервисов. Если оплата товара была перечислена на расчетный счет, то для ее возврата покупатель пишет письмо. Если по карте, то возвращаем деньги покупателю, товар — поставщику.

— Напряженность отношений между партнерами на обычных маркетплейсах нарастает. Есть ли у вас какие-то сложности?

— У нас сложностей с партнерами нет. Наша задача как маркетплейса — максимально снять все его проблемы. Все волшебство происходит внутри продукта. Предприниматель зашел на маркетплейс, нажал на кнопку, и товар поехал. А для поставщика — к нему приходит трек-номер с ведомостью, он отправляет товар в транспортную компанию и все. Всю механику они не видят. Напряженность есть на рынке B2C, потому что там очень много пользователей и продавцов. Мы находимся в B2B сегменте, он не настолько насыщен. Там поставщиков — миллионы, а у нас — тысячи. Все вопросы решаются намного дольше, здесь рынок абсолютно другой.

«На складах предприятий лежат товары более, чем на 1 млрд рублей»

— Вы собираетесь открыть на сайте функционал для обычных пользователей, не только предпринимателей и юрлиц. Что может стать наиболее популярным для обычного потребителя?

— Популярными товарами среди физлиц могут стать кондиционеры, дизайнерские светильники в квартиру или дом, а также все необходимое для ремонта — штукатурка, шпаклевка, краска и так далее. На складах некоторых предприятий лежат товары более, чем на 1 млрд рублей, и многое из этого как раз будет востребовано именно физлицами.

— Чем вы будете завлекать таких “одиночных” клиентов?

—У некоторых поставщиков-производителей остается всего по несколько штук товара. Оптовым закупщикам или другим компаниям такое маленькое количество не нужно. Тогда поставщики делают большие скидки на товар и размещают у нас. Физическому лицу нужно как раз две розетки и два светильника домой. Цены могут быть ниже.

— Не боитесь, что начнут появляться плохие отзывы от обычных физлиц?

— Не боимся, потому что мы работаем в рамках закона о защите потребителя. И у нас есть понимание, что если покупатель отказался от товара в рамках закона, то у поставщика нет возможности не принять товар обратно. Все юридические условия прописаны, мы защищаем покупателя и защищаем себя.

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