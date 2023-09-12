Главные роли в фильме играют Марго Роби и Райан Гослинг. Фото: kinopoisk.ru

Фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг стал одной из самых ожидаемых новинок кинопроката 2023 года. Такой ажиотаж вокруг кинокартины вполне объясним — история легендарной куклы, которую знают во всем мире, а также отличный актерский состав в лице Марго Роби и Райана Гослинга.

Уже на этой неделе в столице Татарстана стартует премьера этой кинокартины. Рассказываем, когда выйдет «Барби» в кинотеатрах Казани, где посмотреть фильм и сколько стоят билеты.

«Алмаз Синема» Казань

Найти кинотеатры сети «Алмаз Синема» можно в ТОЦ «Suvar Plaza», ЦБД «Родина», ТЦ «Сити-Центр» и ТЦ «XL». В рамках предсеансового обслуживания фильм можно будет посмотреть с 14 сентября. Купить билеты на «Барби» там можно от 230 до 350 рублей.

«Киномакс» Казань

Кинотеатры «Киномакс» расположены в ТРЦ «KazanMall», ТРК «Тандем» и ТРЦ «Южный». Здесь фильм, также в качестве предсеансового обслуживания, начнут показывать с 15 сентября. Цена на билеты на «Барби» варьируется от 300 до 710 рублей.

«Синема 5» Казань

Посетить кинотеатры этой сети можно в ТРК «Парк Хаус» и ТРК «Республика». Показ кинокартины здесь стартует с 16 сентября. Приобрести билеты можно от 250 до 560 рублей.

Напомним, ранее в Чувашии фанатка Райана Гослинга, который сыграл главную роль в «Барби», за встречу с актером отдала аферистам 300 тысяч рублей. Так, что будьте осторожны. Мошенники могут воспользоваться вашим интересом к этому или другому фильму, в том числе и после его премьеры.

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