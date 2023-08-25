«Начали шантажировать»: В Чувашии фанатка Райана Гослинга отдала мошенникам 300 тысяч рублей за встречу с актером

Мошенники воспользовались ожиданием поклонников актера премьеры фильма «Барби», в котором он сыграл Кена. Фото: скриншот

Канадский киноактер Райан Гослинг набирает популярность во всем целом мире и отдельно взятом Новочебоксарске, городе в Чувашии. А тут еще ожидаемая премьера нового фильма, где он сыграл одну из главных ролей, «Барби», разжигает среди фанатов ажиотаж. Ему и поддалась одна из поклонниц из того самого Новочебоксарска. Причем, если можно здесь так сказать, беззаветно.

В соцсетях женщина была подписана на группу фан-клуба знаменитого актера. И оттуда неожиданно ей пришло предложение всей ее жизни. «Райан Гослинг хочет с вами встретится», - написал «ассистент» актера некий Джейсон Эдвардс и назвал женщину избранной из огромной армии фанаток

Счастью жительницы Новочебоксарска не было предела. Ее даже не смутило то, что за встречу с кумиром надо было заплатить 300 тысяч рублей, и что за такие деньги звезда сорвется с другого конца света и прилетит в Россию к своей фанатке.

Желание встретится с любимым актером, видимо, отключило в ее голове защитные механизмы. Женщина спешно собрала деньги. При этом большую часть требуемой суммы пришлось брать в кредит. Но не беда, ведь впереди такое судьбоносное знакомство.

Пребывая в приятном и волнительном ожидании фанатка стал получать от «ассистента актера» одни и те же странные сообщения о подтверждении. Время шло, и женщина начала подозревать, что ее обманули. К тому же за встречу с актером у нее снова попросили 300 тысяч рублей. Даже определенный срок дали. Мол, не будет денег, тогда… В последний указанный день фанатка Гослинга пришла в местную полицию и обо всем рассказала.

«Начали шантажировать. Вот если не заплачу 300 тысяч рублей, то все мои фотографии будут показывать на российском и американском телевидении, по радио обо мне сообщение передадут и в соцсетях», - рассказала правоохранителям женщина. – «Теперь я отписалась о группы фан-клуба Райана Гослинга»

Последнее признание должно по идее огорчить знаменитого киноактера, но пока огорчена только его фанатка. Потерянных денег в обозримом будущем не вернуть, да и кредиты на себя повесила. Помогут в решении этих проблем женщине полицейские.

«По данному факту было заведено уголовное дело по статье «мошенничество». Идет расследование, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления», - сообщили в МВД Чувашии.

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