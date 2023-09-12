От «столовки» к ресторану здорового питания

10-летний юбилей с момента начала работы отметил первый в России школьный ресторан - центр здорового питания «Ре-эстетик», который работает в казанском лицее №146 «Ресурс». За это время созданная под руководством директора учреждения Диляры Каримовой система питания 1500 учеников в одну смену в здании постройки 1991 года не только показала свою результативность, но и растиражирована в других субъектах страны.

ПОСМОТРЕТЬ. ПОПРОБОВАТЬ. НАУЧИТЬ

В честь годовщины в лицее устроили настоящий праздник с экскурсиями, мастер-классами, ярмарками, дегустациями и фотозонами. А его гостями стали не только родители и ученики «Ресурса», но и представители ассоциаций в отрасли питания, директора и родители других школ, а также представители управления образования города и аппарата Раиса Татарстана.

- Помню, как все начиналось. Вы одни из первых взяли на себя эксперимент по питанию. Одними из первых остаетесь и на сегодняшний день! Тут даже и говорить нечего, - резюмировал годы работы замначальника управления образования исполкома Казани Андрей Мачин.

Он процитировал мэра Казани Ильсура Метшина, который постоянно подчеркивает, что «дети могут учиться по-разному, но кушать все должны одинаково хорошо».

- И Диляра Салиховна тому очень хороший пример: она смогла организовать отличный ресторан, - завершил оценку Мачин.

О том, как формировалась система школьного питания в Казани, напомнил президент Ассоциации рестораторов и ательеров Татарстана Зуфар Гаязов.

Затем в рамках праздника желающие могли найти интересную для себя площадку. Например, директора школ, родители и представители администрации могли посетить авторский мастер-класс Диляры Каримовой «Логистика организации школьного питания. Кто вращает этот механизм?», мастер-класс «Ре-эстетик - ресурс инновационных практик воспитания и социализация учащихся» от замдиректора лицея Ольги Константиновой.

Для деток и их родителей на территории ресторана работали дегустации от департамента питания и непосредственно поваров лицея, зоны кулинарных мастер-классов. Также состоялись лекции по правильному питанию и нутрициологии. Не обошлось и без рядов школьной ярмарки.

ВЫБИРАЛИ ЛУЧШЕЕ ИЗ МНОЖЕСТВА ВАРИАНТОВ

История трансформации обычной столовой в школьный ресторан началась в январе 2013 года, когда Ильсур Метшин поручил модернизировать систему школьного питания города. Через два месяца делегация, в которую вошла в том числе и директор на тот момент пока еще школы № 146 Диляра Каримова, направилась во Францию для изучения опыта организации питания в учреждениях социальной сферы. Особое впечатление на казанцев произвел крупный комплекс, обслуживающий 24 тысячи студентов ежедневно и завод по производству посуды Люминар в городе Лиль.

Тогда было принято решение изученный опыт протестировать на базе школы 146 и гимназии 19. Однако Диляра Каримова решила не останавливаться на предложенном и дополнила разработанную модель лучшими практиками организации питания в школах Великобритании, Швейцарии, а также России - в лицее Рачевского в Москве.

В короткие сроки закипела работа. Группа дизайнеров и маркетологов разработала дизайн-проект помещения, по которому школа ассоциировалась бы с большой дружной итальянской семьей: разработали хромотерапию на стенах, подобрали соответствующую посуду. Перед началом учебного года, буквально за три недели, провели перепланировку цехов, закупили оборудование и всю необходимую мебель. Открывали школьный ресторан в торжественной обстановке второго сентября 2013 года , так как 1 сентября было воскресенье.

На сегодняшний день опыт «Ре-эстетика» тиражируют на другие образовательные учреждения Казани, а также Новосибирска, Клина и других городов России. Однако и на этом директор школы останавливаться не намерена.

- К нам регулярно приезжают гости из других регионов. Скоро выезжаю в Салехард, который заключил с нами контракт на тиражирование нашей логистики в двух своих ведущих школах. Далее будет Дагестан, - рассказала Диляра Каримова.

СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ РОДИТЕЛЕЙ

Так что же представляет из себя ресторан «Ре-эстетик»? Директор лицея сравнивает его с непрерывным часовым механизмом, где все маршруты и временные промежутки уже отработаны.

- Мы создали свою уникальную логистику. Во-первых, это гибкие перемены, которых так боятся другие школы. Во-вторых, мы выбрали систему безналичной оплаты, когда дети в терминалах выбирают один из представленных комплексов и к зоне раздачи приходят с уже оплаченным чеком. Мы разделили потоки классов и сделали так, что ученики не пересекаются друг с другом и не создают очередей. Также зарекомендовала себя моя личная авторская разработка - зеркальная раздача, - рассказывает Диляра Каримова. - Думала, как в обеденном зале, построенном в 90-е годы, вместить хотя бы две линии раздачи, как я видела в Париже. Идея пришла во сне: мне приснилась буква П.

Так, в терминалах ученики выбирают комплекс: самый простой, где есть овощи, мясо и гарнир, или чуть дороже - добавляется выпечка. Затем школьники в большую тарелку накладывают такую порцию, которую точно смогут съесть, - работает принцип «шведского стола».

- За отведенное время дети успевают и поесть, и отдохнуть, и поболтать. Причем несмотря на такую неспешность очереди не образуются! - восхищаются преподаватели.

За всем процессом в зале следит администратор, наблюдающие из числа родителей и дежурные ученики. Задача последних - помочь рассортировать посуду на ленте и подготовить столы к следующим классам: убрать крошки и разложить столовые приборы. А присутствующие родители не только контролируют и помогают в процессе, но и могут по итогам дня оставить пожелания администрации по работе ресторана.

По словам родителей, система регулярно совершенствуется на основании пожеланий. Например, с прошлого года появился салат-бар, в котором школьники могут набрать себе в тарелку зелени и овощей. Эту идею Диляра Каримова подсмотрела в одной из частных школ Европы.

Еще одно правило для лицеистов, формирующее грамотное пищевое поведение, ввели сотрудники школьного ресторана. И звучит оно просто: сначала обед и только потом буфет. Как рассказала Елена Викторовна, чтобы школьники не жили перекусами, а питались полноценно, продукцию буфета продают только после того как увидят чек об оплате обеда.

- Для меня очень важно, что наши дети сами выбирают с раздачи еду, которую они любят. Знают столовый этикет и умело этим пользуются. Они знают, что такое осознанное пищевое поведение, - радуется процессу директор лицея.

Она также отмечает, что в ближайшей перспективе будет еще одно нововведение: тарелки заменят на обучающие, где будет понятно, сколько зелени, гарнира и мяса нужно съесть за раз.

А ВАМ РАССКАЗАЛИ, ЧТО ДЕТИ ПОЛЬЗУЮТСЯ НОЖАМИ?

Пришедшие на праздник родители с удовольствием делятся мнениями о лицеистском ресторанчике.

- Мы стали первопроходцами! Когда дети пошли в первый класс, они сразу попали в этот ресторан. Поэтому воспринимаем все как должное. Дети никогда не жаловались, поскольку свой выбор делали сами и еду получают всегда горячую. Значит, они у нас всегда сытые, - наперебой рассказывают мамочки 11-классников.

Женщины тут же рассказывают и о том, что их дети научились умело пользоваться столовыми приборами.

- Вы знали, что их с первого класса приучают пользоваться приборами? - поспешно подчеркивает мама одного из учеников. - Это фишка нашего ресторана, что дети учатся пользоваться вилкой и ножом! Дома они так же едят.

По словам замдиректора по воспитательной работе Ольги Константиновой, вопросы безопасности, конечно же, учтены.

- Кто-то задается вопросом: как - детям давать ножи?! Сразу говорю: они столовые, не заточенные. Для них нож не игрушка, все прекрасно понимают, - объясняет руководитель.

Также родители отмечают, что ребенок сам учится понимать, сколько еды ему нужно и чем бы он наелся.

- Здесь есть выбор. Часто бывает, что в садике, например, дают то, что следует по меню. А тут ребенок сам выбирает, что хочет, и регулирует размер порции. Плюс здесь вкусно - мой сын обожает каши, - делится впечатлениями мама первоклассника Димы.

Зато родители сетуют, что местная еда порой составляет конкуренцию домашней и нередки случаи, когда дети признаются: в школе вкуснее...

- Буду стараться лучше готовить, чтобы быть наравне! - смеется мама третьеклассника Веста Варнасова. - Сегодня тоже хочу все попробовать, больно от ребенка реклама хорошая была.

НЕ ТОЛЬКО ПИТАНИЕ, НО И ВОСПИТАНИЕ

Ресторан славится не только системой питания, но и проводимыми мероприятиями. Уже привычны еженедельные завтраки с известными людьми Казани и Татарстана. Изначально проект включал всех успешных лиц, а со временем стали проводить тематические встречи. Например, один из учебных годов посвятили успешным семьям.

- Главное правило - семья должна быть полной. Если многодетная, приветствовалось. У всех была определенная фишка, увлечение. Поскольку у нас есть такая программа, как «Семьеведение», была идея показать, что традиционная большая семья - это здорово, - рассказывает замдиректора по воспитательной работе Ольга Константинова.

Затем были завтраки с успешными выпускниками школы и профессионалами-инженерами.

- Поскольку в нашем лицее продвигается инженерное воспитание и мышление, приглашали соответствующих гостей. Ребята могли узнать от первого лица, а не из интернета волнующие их вопросы. Дети сейчас практичные и задавали насущные вопросы. Их волновал уровень заработка и рост по карьерной лестнице. И на это они тоже получали ответы, - разъяснила Константинова.

В этом году состоится 32 завтрака с теми, кто смог добиться серьезных успехов в своем деле и стать первым. Тех, кто будет завтракать с детьми, до начала уроков определят сами дети и их родители.