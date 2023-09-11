Дом, где есть место всем народам

В ноябре Дом дружбы народов Чувашии отметит свой шестой день рождения. Относительно других «коллег» он еще считается одним из молодых. Однако его уже хорошо знают не только в Поволжье, но и далеко за пределами округа. А для народов, проживающих в регионе, он вовсе стал местом притяжения.

По мнению главы Чувашии Олега Николаева, в регионе задачи государственной национальной политики реализовываются планомерно.

- В Чувашии в мире и согласии живут представители 128 национальностей. Каждый относится к традициям, обычаям и культуре людей другой национальности открыто и уважительно. Взаимодействие и сотрудничество с людьми разных национальностей строится на равенстве и взаимоуважении, - отмечает глава республики.

Текущее состояние дел в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в Чувашской Республике определяется и результатами ежегодных социологических исследований.

- Результаты исследований последних лет убедительно свидетельствуют о преобладающей в республике стабильной и спокойной ситуации в межэтнических и межконфессиональных отношениях, - озвучивает данные министр культуры региона Светлана Каликова.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ - СОЗДАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ

По данным руководителя регионального Дома дружбы народов, на сегодняшний день в республике зарегистрированы 36 национально-культурных объединений, в состав которых вошли в том числе представители таких национальностей, как чуваши, русские, татары, мордва (мокша и эрзя), мари, евреи, египетские, марокканские, сирийские и палестинские арабы, армяне, азербайджанцы, таджики, туркмены, узбеки, грузины, чеченцы, дагестанцы, ингуши.

В 2016 году основная часть НКО вступила в состав региональной общественной организации «Ассамблея представителей народов, проживающих в Чувашской Республике», а практически через год, в ноябре 2017 года, у объединений появился свой, один на всех, дом - Дом дружбы народов Чувашии.

Основной задачей учреждения ставилось создание необходимых условий для сохранения и развития национальной культуры народов, развития родного языка, для всесторонней адаптации прибывших в республику мигрантов. Дополняя федеральную повестку, здесь уделяется внимание развитию и укреплению межнациональных и межэтнических отношений как в регионе, так и за его пределами.

Дом дружбы является местом консолидации общественных организаций в решении задач по сохранению этнокультурного многообразия, а общественным организациям оказывается организационная и методическая поддержка в проведении различных мероприятий.

- Все этнокультурные мероприятия, которые инициирует и проводит Минкультуры Чувашии, Дом дружбы народов Чувашии или сами национально-культурные объединения, направлены всегда на единение, солидарность людей разных национальностей, - делится мыслями руководитель Лиги азербайджанцев Чувашии Азиз Бадиров. - Мусульмане всегда гости на мероприятиях, праздниках христиан, иудеев, а они - желанные гости на наших мусульманских праздниках.

ПРАЗДНИКИ ОБЩИМИ СИЛАМИ

Для Чувашии уже давно стало привычным проведение совместных праздников с национально-культурными объединениями. Это еще одна возможность рассказать о культуре и сблизить различные этносы. В числе последних - День рождения города Чебоксары. Так, 19 августа представители Общества дружбы народов Чувашии и Сирии «Альшам», Землячества народа мари в Чебоксарах, Союза армян Чувашии и Национально-культурной автономии татар Чувашской Республики приняли участие в этнофестивале «Чапай зовет на чай».

- Нас пригласили на фестиваль, где мы показывали, как армяне заваривают чай, конечно же, показывали культуру нашего народа. Люди подходили, интересовались. Такое внимание дорогого стоит, - поделилась эмоциями Аник Ханиданян.

По словам представительницы Землячества народа мари Яны Молодцовой, мероприятия подобного рода очень теплые - одни проявляют искренний интерес к культуре, а другие вкладывают душу, передавая этнокультурный опыт, традиции, обычаи.

По словам представителя Общества дружбы народов Чувашии и Сирии «Альшам» Али Бадрана, подобные мероприятия - еще одна возможность продемонстрировать свою любовь к России через сирийские национальные традиции. Он также признается, что Россия и Чувашия в частности давно покорили его сердце своим радушием и гостеприимством.

- Для меня Чебоксары стали родными более десяти лет тому назад. Я доволен жизнью, работой, атмосферой общения с чувашским народом. В России у меня много друзей, мы все разные, но у нас много общего: каждый из нас любит свою родину. Праздники татар, чувашей, русских - это и мои праздники уже много лет. Я привык к традициям этническим, умею радоваться, находить счастье в малом каждый день. Стараюсь, и мне это удается, - делится Али Бадран.

Вслед за этнофестивалем в Чебоксарах общими усилиями была реализована этнокультурная праздничная программа «Творческий бульвар».

НЕ ТОЛЬКО РАДИ ПЕСЕН И ПЛЯСОК

Дом дружбы народов, по словам его руководителя Юрия Токмакова, это не только народные песни, пляски и продвижение культурных традиций. В первую очередь это возможность решить возникающие у национально-культурных объединений вопросы социокультурной адаптации.

- В апреле на базе Дома дружбы народов при содействии Минкультуры Чувашии провели семинар по вопросу адаптации и интеграции мигрантов, на котором рассмотрены вопросы состояния миграционной ситуации в регионе, социокультурной деятельности мигрантов, прибывающих в республику учиться, жить, работать, - констатирует руководитель Дома.

Участниками семинара было отмечено, что в Чувашии налажена совместная работа органов исполнительной власти региона с национально-культурными объединениями, учебными заведениями и правоохранительными структурами.

Кстати, в рамках работы антитеррористической направленности силами учреждения разработаны и созданы два информационных буклета, которые стали памяткой для школьников, студентов, общественных организаций региона.

Затем, в конце июня, в стенах учреждения состоялась рабочая встреча руководителей национально-культурных объединений Чувашии, сотрудников Дома с заместителем директора Дома народов России - руководителем Ситуационного центра ФАДН России Михаилом Мишиным. Он ознакомил с деятельностью Ситуационного центра ФАДН России, наградил участников всероссийского патриотического проекта «СВОИ», представивших истории межнациональной дружбы в годы Великой Отечественной войны. Важно отметить, что Чувашия в лице Дома дружбы народов Чувашии стала регионом-рекордсменом во всероссийском конкурсе «СВОИ», подготовив и представив 36 уникальных историй с документальными материалами.

Одним из важных мероприятий, по сообщению Юрия Токмакова, стал ежегодный семинар для заместителей глав муниципальных образований Чувашской Республики, ответственных за реализацию Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года. Он состоялся в конце августа в Доме дружбы народов.

- Акцент в работе сделан на вопросах совершенствования взаимодействия органов государственной власти с органами местного самоуправления по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и профилактики терроризма, экстремизма, - разъяснил начальник отдела этноконфессиональных отношений Министерства культуры Чувашии Эдуард Краснов.

С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ ПАТРИОТИЗМА

Дом дружбы народов, по словам его руководителя Юрия Токмакова, особое внимание уделяет и патриотическому воспитанию, сохраняя память о прошедших исторических событиях и оказывая поддержку участникам текущих.

Например, в преддверии Дня Победы совместно с национально-культурными объединениями Чувашии провели Уроки мужества, а в рамках всероссийской акции «Стена памяти» руководители НКО республики оформили символическую стену из фотографий родственников - участников Великой Отечественной войны.

Не оставляют в стороне и события СВО. Так, в зону боевых действий направились представители общины казаков Чувашии и лично атаман Андрей Беликов, а также его помощник Виктор Архипов; гуманитарную помощь российским офицерам в зоне боевых действий оказал чечено-ингушский культурный центр Чувашии «Вайнах» во главе с Салманом Майрукаевым, Узбекский культурный центра Чувашии во главе с руководителем Абдували Ергашевым.

- В это нелегкое для страны время важна консолидация общества и каждого жителя России независимо от национальности и вероисповедания, - подчеркивает Токмаков.