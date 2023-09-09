Драка, разгромная победа и первое место в турнирной таблице: что произошло после игры КХЛ «Ак Барс» — «Куньлунь РС»

Игра завершилась со счетом 5:1. Фото: Ак Барс

«Ак Барс» сумел реабилитироваться после сенсационного поражения ХК «Сочи» и одержал победу над ХК «Куньлунь РС» — счет 5:1. Матч прошел 8 сентября на стадионе «Татнефть Арена».

В сезоне регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги это поражение стало первым для китайского клуба. «Ак Барс» не только разгромил «Куньлунь», но и вышел на первое место в общей таблице КХЛ.

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов отметил, что команда играла хорошо, хоккеисты здорово сработали и креативно создавали много хороших моментов.

«Соперник изначально был неплохой, но когда мы забили и завладели инициативой, там уже было все понятно», - дал комментарий пресс-службе ХК «Ак Барс» Билялетдинов.

Однако концовка матча омрачилась массовой дракой на последних секундах встречи. Нападающий ХК «Куньлунь РС» задел по лицу защитника «Ак Барса» Никиту Евсеева. Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк вступился за сокомандника.

В результате Евсеева удалили на 2 минуты за толчок клюшкой, а Дыняка — на 5 за грубость. У китайского клуба удалили на 2 минуты Тернера Оттенберайта за грубость, а Цзян Фу получил 7 минут за грубость и драку.

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