В Казани «Ак Барс» сенсационно проиграл «Сочи»

У казанцев отличился Вадим Шипачев. Фото: пресс-служба "Ак Барса"

Хоккейный клуб «Ак Барс» из Казани сенсационно проиграл «Сочи» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч состоялся в Татарстане.

Среди гостей шайбы на счету Ильдара Шиксатдарова, Тимура Хафизов и Борна Рендулича. У казанцев отличился Вадим Шипачев.

«Ак Барс» проиграл впервые в этом сезоне, а спортсмены из Сочи, наоборот, одержали первую победу.

Ранее мы сообщали, что защитник казанского «Ак Барса» Войнов может пропустить до двух недель.

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