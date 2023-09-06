По прогнозам игра с большей доли вероятности завершится победой казанских хоккеистов. Фото: Ак Барс

В среду, 6 сентября, в Казани на стадионе «Татнефть Арена» встретятся «Ак Барс» и «Сочи». Рассказываем, когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию игры КХЛ.

Смотреть Ак Барс — Сочи онлайн-трансляция КХЛ бесплатно прямой эфир

Посмотреть матч «Ак Барс» — «Сочи» можно будет в бесплатной прямой трансляции на канале KHL.Эфир начнется в 18.45, а сама игра стартует в 19.00 по московскому времени.

Прогнозы, статистика и история личных встреч Ак Барс — Сочи

По прогнозам игра с большей доли вероятности завершится победой казанских хоккеистов. Ничья расценивается более вероятным исходом, чем победа «Сочи».

Отметим, что сначала сезона «Ак Барс» ведет беспроигрышную серию. В битве за Кубок открытия казанцы обыграли ЦСКА со счетом 5:2. Игра с «Трактором» также завершилась победой - счет 5:3. ХК «Сочи», наоборот, начал сезон с двух поражений, уступив ХК «Северсталь» и «Куньлунь РС».

В чемпионате КХЛ команды встречались 17 раз. На счету «Ак Барса» 12 побед, «Сочи» удалось обыграть казанцев 5 раз. Среди действующих казанских игроков лучшим бомбардиром противостояния является Станислав Галиев. Форвард набрал 7 очков.

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