В Казани «Ак Барс» одержал победу над «Трактором»

Матч состоялся в Казани и закончился со счетом 5:3. Фото: пресс-служба "Ак Барса"

«Ак Барс» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч состоялся в Казани и закончился со счетом 5:3.

В команде из Татарстана дубль на счету Дмитрия Яшкина, помимо этого отличились Артём Лукоянов, Дмитрий Кагарлицкий и Александр Радулов (60). У челябинцев шайбы на счету Владимира Ткачева, Антона Бурдасова и Никиты Сошникова.

Примечательно, что тренер барсов провел 1200-й матч в чемпионатах России. Он третий в рейтинге по этому показателю.

Следующий поединок «Ак Барс» проведет 6 сентября на домашнем льду против «Сочи».

Ранее мы сообщали, что защитник казанского «Ак Барса» Войнов может пропустить до двух недель.

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