«Пришлось разозлиться»: какой ценой досталась казанским школьникам золотая медаль на олимпиаде по информатике IOI-2023 в Венгрии

Сборная России с наставниками. Все четыре ее участника получили золотые медали. Фото: Минпросвещения РФ

С 28 августа по 4 сентября в венгерском городе Сегед прошла 35-я Международная олимпиада по информатике IOI-2023. В ней приняли участие школьники из 89 стран. В каждой сборной по четыре человека. Команду России представляли два представителя Москвы - Иван Пискарев и Антон Степанов, а также два ученика из Казани - Гимран Абдуллин и Валерий Родионов. В качестве наставников ребят сопровождали доцент факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО Андрей Станкевич, а также директор Высшей школы программной инженерии, руководитель Центра развития IT-образования МФТИ Алексей Малеев.

В итоге все четверо российских школьников завоевали на олимпиаде золотые медали. Они прошли два тура, на каждый из которых отводилось по пять часов. Ребятам нужно было решить и запрограммировать три алгоритмические задачи. Они с этим более чем успешно справились.

«Ребята у нас очень талантливые, у них сильная воля к победе! Особенно, хочу выделить Гимрана Абдуллина. Чтобы победить, ему пришлось разозлиться. По-доброму, конечно, активизировав все свои интеллектуальные ресурсы», - рассказал «КП-Казань» Алексей Малеев. – «Гимран у нас в команде самый младший недавно вот 9 класс только окончил. Учится в казанском лицее-интернате №2. Я заметил, как на олимпиаде он с удовольствием общался с другими участниками. Абдуллин очень открытый и яркий парень, а его улыбка озаряла всех вокруг»

По словам наставника, Гимран вошел в зону на получение золотой медали буквально в последние минуты второго тура. До этого момента, казалось бы, его шансы на победу невелики.

«Эмоций не описать! Все-таки 30-е место взял, а это - последняя золотая медаль. Честно говоря, первый тур написал плохо, сильно ниже своего уровня, но зато во втором туре отыгрался, как следует», - рассказал «КП-Казань» сам Гимран Абдуллин.

Он признался, что эта победа далась ему упорным трудом. Его земляк из Казани Валерий Родионов, также завоевавший на олимпиаде в Венгрии «золото», тоже оказался в сборной России на хорошем счету. Наставник Алексей Малеев, характеризует его как сфокусированного и целеустремленного молодого человека.

«Валерий ученик лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ. У него был единственный шанс, чтобы победить, и он им воспользовался. В целом, оба казанских участника выглядели достойно и справились со всеми поставленными задачами», - подчеркнул наставник.

На долю самих Малеева и Станкевича также перепало немало волнений. По их признаниям, особенно это ощущалось, когда их не пустили на соревновательную площадку, где они хотели поддержать своих ребят.

«Мы переживали за них, как они там и что. Ведь организаторов не пропускали туда. Вот и пришлось нам наблюдать за соревнованиями лишь в интернете, дистанционно болея за наших», - вспоминает Алексей Малеева.

За звание лучших боролись школьники и 89 стран. Фото: Из личного архива Алексея Малеева

Скоро Валерий и Гимран должны оказаться дома, в Казани. Власти города обещали им достойную встречу. Скорее всего, она пройдет в более или менее официальной обстановке, когда ребята придут в себя после дороги и эмоции внутри них немного поутихнут.

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