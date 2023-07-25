Школьник из Казани завоевал золотую медаль на международной олимпиаде по химии

Международная олимпиада по химии проводится с 1968 года Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Никита Перов из казанского лицея № 131 завоевал золотую медаль на 55-й Международной химической олимпиаде в Цюрихе (Швейцария). Участники соревновались в теоретических и практических заданиях.

Российскую команду сформировали на основании результатов учебно-тренировочных сборов для победителей всероссийской олимпиады школьников по химии.

Золотые медали также выиграли Сергей Росляков из Москвы и Вадим Харисов из Уфы.

К слову, международная олимпиада по химии проводится с 1968 года. В прошлом году на счету российских участников было четыре золота.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram