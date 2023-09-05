Все важное - под защиту «Брони»

Фото: НПО «БРОНЯ»

Оригинальное жидкое керамическое покрытие, разработанное российскими учеными, надежно охраняет от проникновения влаги и холода в здания атомных станций, терминалы аэропортов, хранилища нефтепродуктов, пищевые производства и другие стратегически важные объекты по всему миру.

Нанокраски бренда «Броня» - неотъемлемая часть различных государственных программ капитального ремонта зданий и сооружений по всей стране. В рамках тендерных процедур материал закупают «Роскосмос», ПАО «Северсталь», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпромнефть», ОАО «РЖД», ПАО «Лукойл»…

Фото: НПО «БРОНЯ»

1 ММ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ КРАСКИ = 50 ММ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

Российская нанокраска «Броня» - смелый вызов, брошенный современными учеными давно устоявшимся стереотипам и шаблонам. Бытовая логика подсказывает нам: теплоизоляционная защита лучше, чем толще ее слой. Поэтому, чтобы сохранить помещение теплым и сухим, нужны горы утеплителя и смесей, а также обученные специалисты, которые все это смогут нанести.

Сверхтонкий жидкий теплоизолятор «Броня» по консистенции напоминает обычную краску, является суспензией белого цвета, наносить которую может любой, кто справляется с кистью. И 1 мм такой «краски» по теплопроводности успешно заменяет 50 мм минеральной ваты!

Жидкий теплоизолятор произведен из высококачественного акрилового связующего, оригинальной разработанной композиции катализаторов и фиксаторов, керамических микросфер с разреженным воздухом. Эта комбинация делает материал легким, гибким, с отличной адгезией к различным поверхностям. Материал высокоэффективен при теплоизоляции фасадов зданий, крыш, внутренних стен, откосов окон, трубопроводов, воздуховодов для систем кондиционирования, различных емкостей, цистерн, трейлеров, рефрижераторов… Список можно продолжать долго.

Рустам Исламов, директор компании «Альянс СТ», которая является дилером по Республике Татарстан, рассказывает, какие задачи можно решить при помощи материалов НПО «БРОНЯ».

Фото: НПО «БРОНЯ»

- Наша компания занимается ремонтом промышленных зданий и сооружений, - говорит Рустам Авальевич. - И в нашей работе мы постоянно сталкиваемся с различными задачами, такими как образование конденсата, промерзание стен, гидроизоляция и антикоррозийная защита конструкций. На практике разработки НПО «Броня» успешно справляются с поставленными задачами…

Фото: ООО «Альянс СТ»

ИСПЫТАНИЕ В «ТАТНЕФТИ»

В 2022 году мы получили официальный запрос от компании «Татнефть» с предложением провести испытание жидкого керамического теплоизолятора «Броня» на действующих нефтепроводах в реальных условиях. Мы приняли это предложение. Испытания проводились в течение года. Каждые три месяца мы в составе комиссии с представителями «Татнефти» проводили замеры и оценивали состояние теплоизоляции «Броня». Требования к материалу были достаточно высокие, температура на поверхности могла достигать 200 0С, кроме того, воздействие внешних факторов усложняло задачу. В результате специалисты нефтяного гиганта отметили, что «Броня» выдержала испытание и подтвердила заявленные характеристики. Кроме того, экономия при нанесении «Брони» составила около 30% по сравнению с традиционным способом утепления (минвата, металл), особенно это заметно на криволинейных участках и задвижках. К слову сказать, в нашей реальности стоимость утеплителя за последнее время увеличилась с 3 до 7 - 8 тысяч рублей за куб, а стоимость краски за тот же период выросла всего на 5 - 10 процентов.

Надеемся, что жидкая теплоизоляция «Броня», как разработка российских ученых, внесет свой вклад в развитие нефтедобычи в Татарстане.

ТОЧКИ НА КАРТЕ

400 дилерских точек по всему миру. География распространения российской «Брони» очень широка. Атомная электростанция в Китае, аэропорт Таллина, перепелиная фабрика в Подмосковье, завод удобрений в Валенсии, производство напитков в Ереване и нефтебаза в Алматы. Список можно продолжать….

Ищите ближайшего дилера в своем регионе.

В Республике Татарстан подобрать «Броню» под ваши цели и задачи помогут специалисты ООО «Альянс СТ».

Электронная почта: Alians-st@bk.ru

Тел. 8-950-327-75-36

Дополнительная информация на сайте ast-st.ru

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