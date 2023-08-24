«Ростки»: первый шаг на пути в тысячу лет

О планах мероприятия и участии в нем всех желающих – наш разговор с инициатором и организатором форума, руководителем Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талией Минуллиной.

- Талия Ильгизовна, на сайте мероприятия заявлена обширная тематика: межпартийный диалог, инвестиционные проекты, образование, машиностроение, нефтехимия, логистика, растениеводство, животноводство. Конкретизировать бы...

- Начну с того, что именно мы пытаемся сделать. Товарооборот России с Китаем в 2022 году вырос на 28 процентов, а за полгода 2023-го - еще на 40. Между Татарстаном и Китаем товарооборот растет еще быстрее: только за 2022 год – 60 процентов. Тенденции понятны, и это связано, конечно, с замещением многих западных технологий китайскими. Мы видим, что развитие этого направления стратегическое. Во взаимопроникновении двух систем важно насколько «равным» будет партнерство, а это решается долями участия (финансового, научного) в совместных разработках и производствах: насколько готова наша сторона к этому, что готова внести своего, в какой степени готова «впустить» китайский капитал в наши предприятия?

Для поиска ответов и открытого диалога бизнеса нужны общие площадки субъектов России с провинциями КНР: лояльные по условиям, доступные для наших предпринимателей, не каждый из которых может поехать в Китай или на удаленный от центра России Восточный экономический форум, где на высоком уровне встречаются лидеры, и вопросы обсуждают глобальные, ориентируясь не только на Китай, но и на весь азиатский блок стран. Есть еще площадка в Екатеринбурге, но она больше торговая, а мы хотим здесь открыть площадку для межрегионального диалога, комфортную и для малого бизнеса: чтоб могли найти партнеров и рынки сбыта, разобраться в китайском законодательстве, понять, как выйти на китайские маркетплейсы. Это и многое другое будем рассматривать на форуме Ростки.

Владимир Путин и Си Цзыньпин в марте совместным заявлением определили восемь направлений экономического сотрудничества стран до 2030 года: торговля, логистика, финансы, энергетика, глубокая переработка ресурсов, технологии, промышленная кооперация, сельское хозяйство. Наш форум и берет за основу эти направления, плюс некоторые сопутствующие.

- Где и в какое время пройдут основные мероприятия форума?

- 6 сентября, в «нулевой день» пройдет заезд гостей и посещение ими местных, в том числе локализованных здесь китайских предприятий, посещение объектов образования и здравоохранения. 7-8 сентября на МВЦ «Казань Экспо» пройдет деловая программа и выставка. 9 сентября в субботу – экскурсионная программа: Это Дом-музей Ленина, ленинская аудитория в университете, объекты Юнеско и так далее.

Деловая программа 7-8 сентября состоит из 42 сессий по различной тематике: промышленности, станкостроению, устойчивому развитию, альтернативным источникам энергии и другим направлениям. Отдельно, по инициативе Мэрии Казани, пройдет Форум мэров городов, не только китайских. Включились в работу деловые объединения, ТПП, Опора России. Поскольку много таможенных вопросов по торговым операциям – организована сессия «Таможня дает добро». Кстати, Китай в российском импорте занимает уже 40 процентов.

- Было бы приятней, занимай он такое же место и в российском экспорте?

Рынок Китая огромен, но на нем тяжело себя позиционировать. Там свои внутренние тренды, о которых наши предприятия не знают. Потому отдельную сессию посвящаем социальному маркетингу и таргет-рекламе. В маркетплейсах Китая, например, реклама обязательно должна идти онлайн и быть только в форме видео. Интересен и опыт уже работающих на рынке Китая компаний: как попали, какие документы заполняли, как нашли надежных партнеров, какие разрешения нужны, как регистрироваться, как себя продвигать. Отдельную сессию проводит «Опора России»: как российским предприятиям средним и малым выйти на рынок Китая.

Хорошие сессии готовятся по новым технологиям и инновациям: микроэлектроника, робототехника. По инициативе Минздрава РТ пройдет сессия по трансплантологии. Мы уже достаточно продвинуты в этом направлении. Врач одной из клиник мне недавно говорил, что они в течение месяца уже шестую пересадку сердца успешно провели, а раньше 1-2 в год делали. И другие органы научились трансплантировать. Надеюсь, площадка станет ежегодной, и в дальнейшем мы сможем рассмотреть вопросы и о китайской нетрадиционной медицине, например. По всем другим сессиям тоже будут нарабатываться разные актуальные темы.

По сельскому хозяйству будет тема растениеводства, животноводства. Кстати, в Китае востребованы сухое молоко и переработанные субпродукты – например, свиные уши и куриные лапки (которые у нас чуть ли не отходы производства). Здесь, думаю, можно найти взаимовыгодные решения по переработке и экспорту в Китай. Отдельная сессия – по цифровизации сельского хозяйства.

Широко рассматривается тема финансов, инвестиций, антикоррупционного управления. В рамках темы «Новый шелковый путь» будут рассмотрены вопросы логистики. По направлению металлообработки будут представлены более 40 российских компаний, китайские компании представят продукцию - будут выставлены 9-метровые станки, более 30 китайских автомобилей от компаний, уже зашедших на российский рынок: желающие посетители смогут провести тест-драйв. Отдельная сессия по электротранспорту, китайцам в России нужны партнеры для производства автокомпонентов, дальнейшей локализации.

- Темы роскошные, но насколько высок уровень обсуждения? Какие структуры задействованы в организации, каков уровень договоренностей? Участвуют ли лица, непосредственно влияющие на принятие решений?

- Уровень сессий разный. Сегодня уже имеем 19 заявленных китайских делегаций: есть заместители губернаторов провинций, мэры и вице-мэры городов, министры экономики из нескольких провинций. Надо помнить, что китайская провинция, по численности населения, экономике и уровню решаемых задач – это несколько крупных российских городов. Но уровень и дальше будет расти. Для этого нам будут достаточно 2-3 года, в отличие от исламского форума, который мы развивали более 10 лет, пока не достигли федерального статуса. Три года пандемии нас на китайском направлении затормозили, но будем наверстывать.

Официальную регистрацию на форум уже прошли представители 40 регионов России. В ближайшее время и многие другие регионы подтянутся. Кроме того, регистрируются частные бизнесмены из Узбекистана, Кыргызстана. Предполагается более 3 тысяч участников.

- Будут ли подписаны какие-либо соглашения, меморандумы, декларации? Как будете оценивать успех-неуспех и есть ли дорожная карта последующих действий в намеченном направлении?

- Успех будем оценивать по тому, сколько соглашений будет подписано (мы планируем подписать ряд документов) и по количеству участников, которые спросят, когда будет следующий форум. Надо уже сейчас договариваться о поездке на форум следующего года и направлять приглашения - у китайцев сложная процедура согласования зарубежных поездок.

Поскольку этот форум – лишь первый шаг, основная задача – сближение: народов, бизнесов, культур… Мы придумали несколько проектов для этого. Попросили КХЛ регулярный матч Ак Барса поставить на вечер 8 сентября. Молодые художники Татарстана напишут для форума 20 работ маслом: тематика работ - сближение России и Китая. Обговорили идеи. Например, три сервиза: гжель, китайский фарфор и татарский национальный сервиз, или медведь, дракон и барс или дети в трех национальных костюмах, национальные цветы, флаги. Организуем на Казань Экспо выставку этих картин. С их описанием в переводе на китайский язык и с возможностью их покупки.

В Татарстане учится около 2 тысяч китайских студентов, из них 226 в консерватории, из которых 40 самых активных талантов готовят к 6 сентября концерт мировой классической, татарской и русской в том числе, музыки в Органном зале БКЗ. КФУ проводит большой международный молодежный фестиваль.

На Экспо будут проведены показательные выступления по восточным единоборствам, в том числе китайским и нашим национальным, мастер-классы по китайской каллиграфии, раскрашиванию птенцов, китайская чайная церемония, знакомство с историей древнего Китая, с экскурсом в культуру и философию, рассказ о правилах делового этикета на переговорах в Китае. Китайский профессор-экономист расскажет, как разрабатывается и реализуется в Китае государственный план. Пройдет турнир по китайской игре вэйцы (го), которой, по разным источникам, от 2 до 5 тысяч лет.

В рамках культурной программы пройдет спектакль российско-китайской труппы, часть актеров приедет из Питера, по пьесе нобелевского лауреата Мо Яня «Наш Цзын Кэ» о исторических событиях 227 года до нашей эры. В кинотеатре Мир пройдет фестиваль китайского кино с показом 6 фильмов. Выставка Российского национального музея музыки «История одной дружбы», к 150-летию со дня рождения Шаляпина и Рахманинова, тоже проходит в дни форума.

Сейчас мы только стартуем, но у проекта большие перспективы. А впоследствии мы можем прийти к тому, что это будут, например, Дни Китая или Неделя Китая, организовывать на эти дни торговые выставки-ярмарки, собирать какие-то регулярные межправительственные рабочие группы.

- Кто может участвовать в форуме, увидеть все перечисленное? Обычной городской публике это доступно?

Фактически, зрители - это участники форума и студенты. Но еще раз напоминаю: участие в мероприятиях форума бесплатное. То есть, зайти на сайт, зарегистрироваться и прийти на интересующую сессию может любой желающий, кому интересен Китай, кто хотел бы завести деловые связи для работы с этой страной.

Беседовал Владимир Матылицкий.