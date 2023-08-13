Кошмар для арахнофобов: жители Казани напуганы появлением во дворах «черной вдовы»

Пауков похожих на каракуртов стали находить в казанском микрорайоне Азино. Фото: скриншот

В соцсетях начали распространятся сообщения о нашествии на Казань ядовитого паука каракурта, которого прозвали «черной вдовой». Горожане встречают этого арахнида в Азино: во дворе на улице Завойского и в Горкинско-Ометьевском лесу. Люди напуганы, что их могут укусить и они погибнут.

Кого в Казани приняли за «черную вдову»

Получив в свое распоряжение снимки пауков, найденных жителями Казани, заведующий отделом беспозвоночных музея КФУ, ученый-арахнолог Андрей Беспятых пришел к выводу, что за смертельно-опасную «черную вдову» ошибочно приняли другого представителя этого вида.

«Казанцы столкнулись с пауками из рода Steatoda grossa, или стеатода большая. Их действительно нередко принимают за каракурта, да и относятся они к одному семейству - Therediidae. Однако, в отличие от «черной вдовы», стеатода опасности для человека не представляет», - рассказал «КП-Казань» Андрей Беспятых. – «Описаны нечастые случаи укуса этих пауков, которые ничего, кроме легких болезненных ощущений не вызывают. Да и прокусить кожу взрослому человеку им будет непросто».

Со слов ученого, за сходство с «черной вдовой», стеатоду иногда называют ложным каракуртом. А еще, этот паук склонен селиться рядом с человеком, например, в дачных домах и хозяйственных постройках. Поэтому, встречи с ним нередки.

Что ж, слова ученого, как бальзам на душу. Стало быть, сейчас ни о какой «черной вдове» на территории Казани и речи быть не может. Интересно, а может ли этот ядовитый паук в принципе завестись в Татарстане, и какая опасность в этом случае нам всем грозит?

Вплоть до летального исхода

К слову, ядовитого паука прозвали «черной вдовой» из-за того, что после спаривания самка съедает самца. Как отметил Андрей Беспятова, каракурт - единственный смертельно опасный паук в России. Но даже он далеко не всегда в состоянии прокусить кожу человека. Правда, если это ему удается, то последствия могут быть весьма серьезными, вплоть до летального исхода.

«Существует вакцина от яда каракурта и, в случае укуса, целесообразно как можно быстрее доставить пострадавшего в медицинское учреждение», - советует ученый-арахнолог.

Если такой возможности нет, то Андрей Беспятых рекомендует незамедлительно прижечь место укуса воспламеняющейся головкой спички, либо разогретым в пламени металлическим предметом, в том числе ключом от квартиры. Ведь под действием высокой температуры значительная часть токсинов дезактивируется.

Кстати говоря, ученый не исключает, что в будущем «черная вдова» все может поселиться и в Татарстане. Основная предпосылка к этому - температура. В связи с устойчивым потеплением, многие насекомые и паукообразные уже продвигаются на север от своих прежних границ ареала. Не является исключением и каракурт.

«Если такие тенденции сохранятся, то вполне реально ожидать его распространения в Предволжье и Закамье, но с невысокими показателями численности», - подчеркивает Беспятых.

Кого можно спутать с другими опасными насекомыми и змеями?

«Не могу сказать, что в Татарстане существуют ошибочно принимаемые за ядовитых безопасные животные. Иногда могут принимать ужа за гадюку, а также медянок и безногих ящериц - веретениц за ядовитых змей. Ну и, естественно, опасаются всех без исключения пауков, что абсолютно необоснованно», - подытожил ученый.

А вот по мнению доцента кафедры зоологии и общей биологии института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николая Шулаева, в лесах Татарстана безобидных пауков часто путают с тарантулами. В то же время, среди насекомых такой путаницы не возникает. За исключением, недавнего появления в Казани богомола, которого многие ошибочно приняли за саранчу. В то же время, казанцы не очень-то и разборчивы в змеях, принимая гадюк за ужей

«Гадюки в основном обитают в хорошем лесном массиве. Нередко ее можно перепутать с ужом, так как они оба черного цвета. Так что, от греха подальше, лучше не хватать в руки черную змею», - настоятельно рекомендует Николай Шулаев.

Напоследок, доцент КФУ добавил, что «черная вдова» крайне опасный паук, которого можно встретить в Калмыкии, Астраханской области и на юге России. Однажды даже был случай, когда турист с юга завез паука в Татарстан. Видимо, «черная вдова» проникла в его багаж и решила пустить свои корни у нас в Казани. Однако, очень скоро она была обнаружена и ликвидирована, так и не успев дать потомства.

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