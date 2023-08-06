Убийцы мух и комаров: В Казани из-за аномальной жары появились богомолы

Богомол охотится на других насекомых и для людей он не опасен. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С приходом аномальной жары в Казань горожане стали все чаще видеть на клумбах странных ярко зеленых насекомых. Рассмотрев их поближе, они поняли, что это богомолы. Как рассказал «Комсомолке» доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев, этих крупных насекомых жители столицы Татарстана часто путают с вредителями и боятся, что они могу напасть на людей. Но это не правда.

«Они стали появляться из-за потепления. При этом богомол – это такая «лошадь», которую трудно не заметить. Ко всему прочему, он еще и летает. Как правило, обитает в клумбах и на цветущих растениях, поджидая в засаде бабочек, ос и других насекомых. Кстати, он любит охотиться на мух и комаров, поэтому людям приносит только пользу», - рассказывает Николай Шулаев.

С его слов, впервые богомол был замечен на территории Татарстана в 2006 году. В последующем его популяция стала только расти. Он даже стал селиться в соседних регионах, например, в Марий Эл.

«Тогда в 2006-ом люди стали встречать его в Рыбно-Слободском районе. Затем он появился в Алькеевском, Бугульминском, Лениногорском и Лаишевском районах Татарстана. Своего апогея богомол достиг в 2013 году, продвигаясь вслед за потеплением на север», - отметил казанский ученый.

Как вспоминает Шулаев, раньше многие думали, что этого хищника в Татарстан завезли иностранцы во время Универсиады, но это не так. На самом деле, богомол стал размножаться из-за потепления и не имеет никакой связи с гостями Казани. Между прочим, его даже хотели занести в Красную книгу Татарстана, но передумали, так как на юге республики этого насекомого уже слишком много.

Где можно встретить богомола в Казани и Татарстане

Если вы хотите встретиться с богомолом, что называется, тет-а-тет, то держитесь поближе к цветочным клумбам, расположенным в разных уголках Казани. Кстати говоря, особенно много его в Верхнем Услоне и Алькеевском районе Татарстана. Узнать насекомое можно по зеленому окрасу и специфическим передним конечностям, которые предназначены для удержания жертвы. Лапы хищника-засадника приподняты вверх и напоминают молитвенную позу, от чего и произошло название богомол.

АЛЬПИЙСКИЙ УСАЧ И ИТАЛЬЯНСКИЙ ПРУС

Со слов Николая Шулаева, по стопам богомола еще продвигаются альпийский усач и итальянский прус. Они, в отличие от хищника, являются вредителями. Они орудуют на территории Татарстана и Марий Эл уже на протяжении последних четырех лет.

«Альпийский усач прибыл к нам из Самарской области и был занесен здесь в Красную книгу. Сейчас он наиболее распространен в Тетюшском, Лениногорском и Алькеевском районах», - прокомментировал ученый.

К сведению, альпийский усач представляет собой жука серого окраса, на надкрыльях которого имеются три черных пятна с белой полоской. Обитает на старых деревьях и свежесрубленных дровах, питаясь древесным соком. Также может завестись и на здоровых деревьях, поражая и разрушая их. Самки откладывают яйца в трещинах древесины, из них через две недели вылупляются личинки и выгрызают кору. Вредители наносят существенный урон древесине, но для человека эти жуки, как и богомол, не представляют опасности.

«Активно продвигается на север и итальянский прус. Это насекомое из семейства саранчовых, которое уничтожает сельские культуры. Его также можно встретить в Татарстане и Марий Эл», - говорит Николай Шулаев.

Отметим, что ранее в Алькеевском районе для опрыскивания полей от этого вредителя даже привлекали дельтаплан. А рост численности альпийского усача также зафиксирована в Алексеевском районе Татарстана.

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