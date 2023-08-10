«Не хочу, чтобы слава его испортила»: За самого молодого в России чемпиона по беспилотникам борются московские компании

Булат завоевывает кубок за кубком, а в свободное время сам собирает дроны. Фото: предоставлено управлением образования Казани

По итогам интенсива «Архипелаг-2023», 14-летний ученик казанской гимназии №6 Булат Нургалиев стал самым молодым чемпионом среди операторов дронов в России. Семиклассник преодолел трассу быстрее всех, сбил три импровизированных самолета и завоевал девять кубков и медалей.

УВЛЕКАТЬСЯ ДРОНАМИ СТАЛ ТРИ ГОДА НАЗАД

Как рассказала «Комсомолке» директор гимназии №6 Ольга Баклашова, Булат зарекомендовал себя как обычный мальчик, который ничем особенным не отличается от остальных ребят. Правда, в своем столь юном возрасте уже успел собственными руками собрать 20 дронов.

«Он далеко не отличник, но учится хорошо. Дронами стал увлекаться три года назад и мечтает стать пилотом. В общем, хороший парень, имеет друзей, занимается физкультурой. Кстати, победа на «Архипелаге-2023» не единственное его достижение», - прокомментировала Ольга Балашова.

Так, в послужном списке Булата Нургалиева также победы на дрон-биатлоне и Ростех-дрон фестивале в 2022 году, который проходил в Москве, первое место на третьем этапе Гран-при России в Красноярске по дрон рейсингу и первое место на четвертом этапе Гран-при России в Новосибирске в «Архипелаг-2023».

Кстати, в последнем интенсиве Булат выступал в составе сборной Татарстана. В нее вошли 14 одаренных школьников и студентов со всей республики. В итоге эта сборная, в том числе и благодаря молодому чемпиону, завоевали 13 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей.

«В момент победы я испытывал радость от проделанной работы, так как удалось выполнить установки тренера. Не очень бы хотелось, чтобы выделяли только меня одного. Считаю, что вся наша сборная выступила на «Архипелаге» на очень хорошем уровне», – говорит сам Булат Нургалиев.

СКРОМНЫЙ КАЗАНСКИЙ ПАЦАН

После того как на «Архипелаге-2023» школьника из Казани назвали самым молодым чемпионом России среди операторов беспилотников, на его семью обрушилась слава. Родные Булата уже устали от внимания СМИ, но от разговора по душам с «Комсомолкой» все же не отказались.

Как рассказал отец Булата Марсель Нургалиев, путь сына к победе достигался за счет долгих и упорных тренировок. Родители в этом и других всех начинаниях мальчика всячески поддерживают. Но папа если что все же может и поругать.

«Не буду преувеличивать успехи сына. Булат у меня скромный казанский пацан и ему просто повезло победить на фоне всех остальных участников», - чересчур скромно отметил Марсель Нургалиев.

По словам отца, Булат еще слишком юн, и такое пристальное к нему внимание со стороны СМИ и общественности может сказаться на его психике не лучшим образом. Что называется, как бы ребенку «звезду не словить».

«Не хочу, чтобы слава его испортила. Помимо прочего, ему сейчас активно написывают московские фирмы и предлагают высокооплачиваемую работу по сборке дронов. А я хочу, чтобы Булат трудился на благо нашей республики», - говорит Марсель.

Отца, конечно, можно понять. Ведь Марсель Нургалиев, на минуточку, руководитель центра информационных технологий Казанского техникума информационных технологий и связи, а также тренер сборной республики. И он, как никто другой, знает, что одаренная молодежь все чаще стремится уехать в Москву ради денег. А кто, простите, тогда останется работать в Татарстане?

ПРЕВРАТИЛ ДЕТСКУЮ КОМНАТУ В МАСТЕРСКУЮ

К слову, Булат стал увлекаться техникой еще с раннего детства, превратив свою комнату в самую, что ни на есть, мастерскую. В ходе работы в ней мальчик постепенно начал все больше увлекаться именно беспилотниками. Как рассказали «Комсомолке» родители Булата, он летает на маленьких дронах даже дома.

«Я заметил, как сын проявляет интерес к технике, и стал направлять его в нужное русло. А теперь, он сам собирает дроны при помощи пайки и электроники, - отметил Марсель. – «Хочу, чтобы он поступил ко мне в техникум. После чего, в университет, а затем в аспирантуру. Он должен стать кандидатом технических наук».

Но это все, как говорится, в перспективе. А в ближайших планах у подростка очередные соревнования в рамках Ростех-дрон фестиваля в Москве, которые должны пройти в августе.

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ ТАТАРСТАНА

Это было, пожалуй, самое волнительное событие для семьи Нургалиевых. Как рассказал «Комсомолке» отец Булата, сын сильно переживал по поводу встречи с Рустамом Миннихановым. Она состоялась на днях в Казанском Кремле.

«Мы искренне радуемся вашим успехам. Каждая медаль получена в условиях серьезной конкуренции. Более 1 600 участников из 85 регионов, на «Архипелаге-2023» были представлены сильные команды. Но, несмотря на это, вы выступили очень достойно. Мы ждем от вас новых побед и будем всячески вас поддерживать», - сказал на встрече со сборной Татарстана Рустам Минниханов.

Было отмечено, что карьера в беспилотной авиационной сфере сегодня наиболее перспективная. Она дает возможность работать не только в небе, но и позволяет получить навыки по программированию.

Встреча сборной Татарстана с Рустамом Миннихановым прошла в Казанском Кремле. Фото: rais.tatarstan.ru

«Я представляю компетенцию по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Это одна из самых сложных компетенций, которая очень востребована на современном рынке труда. Уже сейчас мне поступают предложения о сотрудничестве от разных федеральных компаний, но все мои дальнейшие планы связаны с Татарстаном», - заявил, в свою очередь, на встрече с Миннихановым 14-летний Булат Нургалиев. Видимо, он полностью согласен с планами отца на свое будущее.

В разговоре же с «Комсомолкой» самый молодой чемпион по дронам в России признался, что помимо участия в предстоящих соревнованиях, ему еще нужно как следует подготовиться к началу нового учебного в школе. Сейчас самое время отправиться по магазинам и купить новую форму с белой рубашкой.

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