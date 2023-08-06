Самым молодым чемпионом среди операторов дронов стал подросток из Татарстана

14-летний победитель самостоятельно собрал уже 20 беспилотников. Фото: Александр ГЛУЗ

В эти дни в Новосибирске проходит проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023», посвященный беспилотным технологиям, биотехнологиям и креативной экономике.

На этом интенсиве самым молодым оператором БПЛА в России стал 14-летний школьник из Татарстана Булат Нургалиев. Всего за несколько дней он стал настоящим чемпионом: завоевал девять кубков и медалей, показал лучший результат управляя дроном на трассе - сбил три импровизированных самолета, сообщает Минобразования Татарстана.

«Булат вошел в состав сборной республики по беспилотной авиации. Сам молодой техник самостоятельно собрал более 20 дронов», - отметили в ведомстве.

С успехами Булата на интенсиве лично поздравил заместитель премьер-министра РФ Андрей Белоусов. Он пообещал подростку познакомить его с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Предполагается, что это произойдет в октябре этого года.

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