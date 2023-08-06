Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 августа 2023 11:33

Самым молодым чемпионом среди операторов дронов стал подросток из Татарстана

Белоусов пообещал познакомить самого молодого оператора БПЛА с Миннихановым
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
14-летний победитель самостоятельно собрал уже 20 беспилотников.

14-летний победитель самостоятельно собрал уже 20 беспилотников.

Фото: Александр ГЛУЗ

В эти дни в Новосибирске проходит проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023», посвященный беспилотным технологиям, биотехнологиям и креативной экономике.

На этом интенсиве самым молодым оператором БПЛА в России стал 14-летний школьник из Татарстана Булат Нургалиев. Всего за несколько дней он стал настоящим чемпионом: завоевал девять кубков и медалей, показал лучший результат управляя дроном на трассе - сбил три импровизированных самолета, сообщает Минобразования Татарстана.

«Булат вошел в состав сборной республики по беспилотной авиации. Сам молодой техник самостоятельно собрал более 20 дронов», - отметили в ведомстве.

С успехами Булата на интенсиве лично поздравил заместитель премьер-министра РФ Андрей Белоусов. Он пообещал подростку познакомить его с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Предполагается, что это произойдет в октябре этого года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram