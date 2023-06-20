Коконы падают, вываливая на головы прохожих личинки: Казанские дворы окутала зловещая паутина

Насекомые оплетают все деревья своей паутиной и вьют там гнезда. Фото: Адель ХИСАМОВ

С необычным нашествием гусениц столкнулись, например, и жители пятиэтажного дома №22 на улице Батыршина. В их дворе вредители оплели деревья своей паутиной и падают с них прямо на людей, заставляя содрогаться от отвращения. О том, что из себя представляют эти насекомые, стоит ли их опасаться и как с ними бороться «КП-Казань» рассказал доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев.

ОБГЛОДАННЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Массовое нашествие гусениц на казанские дворы началось в первой декаде июня. Фотографии обглоданных деревьев, окутанных паутиной, напоминали кадры из фильмов ужасов.

- У нас дворы тихие, кругом одни деревья, а эти насекомые листву объели и все заполонили паутиной. Бывает, идешь вечером, а эти уродливые деревья напоминают чудовищ, из пасти которых вываливаются личинки, - рассказывает жительница дома на улице Батыршина Миляуша.

К слову, гусеницы заполонили не только этот двор. О проблеме с ними также сообщают жители улицы Кулахметова, а также Московского и Кировского районов Казани. Со слов местных жителей, они уже обращались в народный контроль и даже в районную администрацию. Во дворы выезжали специалисты и обрабатывали деревья препаратами. Но, видимо, это подействует ненадолго.

КАК БОРОТЬСЯ?

- Скорее всего - это горностаевая моль. Ее гусеницы могут выделять паутину, из которой они потом вьют гнезда. Соответственно, люди жалуются именно на эти гнезда, в которых кишат личинки, - пояснил доцент КФУ Николай Шулаев.

К сведению, горностаевая моль является вредителем, который поедает семенные и косточковые породы деревьев, сокращая их урожайность. Насекомое это, к слову, имеет длинные усики и бархатистый окрас, покрытый шерсткой. А личинки горностайки выглядят как желтые мясистые гусеницы с коричневой головкой. Окукливание, как правило, проходит на том же дереве, где эти личинки и были отложены. Обычно, они начинают проявлять себя в июне из-за теплой засушливой весны.

В Казани уже дважды случались нашествия горностаевой моли, отмечает Николай Шулаев. Например, в 2001 году это было особенно массово – вредители захватили почти весь город. А в 2012 году они лишь частично заполонили районы столицы Татарстана. Так как же с ними бороться?

- Бороться с этой молью очень проблематично, так как в черте города проводить химическую обработку опасно. Также сложно проводить обработку против нее и в лесу, ведь там много птиц и полезных насекомых, которые могут погибнуть от химпрепаратов, - говорит ученый.

Спасти казанцев от этого нашествия очень сложно. Фото: Адель ХИСАМОВ

Напоследок, Николай Шулаев отметил, что горностаевая моль не представляет опасности для людей и шокирует лишь внешним видом своих коконов. По его прогнозам, уже вскоре личинки начнут окукливаться, и весь этот паутинный ужас на деревьях сойдет на нет с ближайшим сильным дождем.

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