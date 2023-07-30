Что произошло после матча «Рубина» с «Оренбургом» в Казани

Большинство болельщиков остались недовольны игрой. Фото: ФК «Рубин»

В Казани «Рубин» в воскресенье, 30 июля, сыграл в ничью с «Оренбургом» в матче второго тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 35-минуте счет открыл нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе. А на 81-й минуте отличился защитник «Оренбурга» Матиас Перес. Лучшим игроком по версии лиги стал полузащитник казанской команды Александр Зотов.

Большинство болельщиков остались недовольны игрой. Они заявили, что им не хватает нападающего казанской команды Виталия Лисаковича. Также им не понравилась игра полузащитника Мераби Уридия.

«Лиса не хватает. Не знаю, что там за конфликт, но у нас только Даку нападающий. Фамейе просто фартовый. Один гол и все. Не борется, не обработает, вечно лежит и просит фол. Уридия вообще не понимаю, как может выходить», - выразил в соцсетях свое недовольство фанат «Рубина».

В свою очередь, казанский болельщик Рашат М. посчитал, что центр поля, а именно полузащитника Умарали Рахмоналиева, нужно было менять раньше. Футболист выступает уже третью игру подряд и мог уже устать.

«Очень обидная, незаслуженная ничья. Думаю, что проблема в запоздалых заменах. Игрокам очень тяжело, все поднаелись», - прокомментировал игру другой болельщик «Рубина».

«К сожалению, мы наступили на одни и те же грабли и пропустили в концовке. Но я все равно отдою должное команде, потому что даже после такой тяжелой недели ребята проявили морально-волевые качества», - в свою очередь прокомментировал главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.

Отметим, по итогам двух туров казанская команда набрала два очка. А «Оренбург» заработал первый балл под руководством Иржи Ярошика. 5 августа в Казани состоится встреча «Рубина» со «Спартаком».

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