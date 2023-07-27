Не оставил в беде: в Татарстане предприниматель строит дом для многодетной семьи погорельцев

Новое жилье у Мардановых должно появиться уже в этом году

В Зеленодольске для многодетной семьи погорельцев построят новый дом. Горю Мардановых вызвался помочь меценат, глава строительной компании Ильяс Гимадов.

Беда в многодетную семью из Татарстана пришла 24 июня текущего года – в их доме в селе Большие Ключи произошел пожар. К счастью, хозяев дома не было, поэтому никто не пострадал. А вот жилья Мардановы лишились. Супруги и их семеро детей остались без крыши над головой.

Первыми о пожаре узнали соседи, которые выбежали на улицу и начали тушить его до приезда пожарных. В это же время позвонили хозяевам, которые быстро приехали к полыхающему дому. В результате сгорело практически все, спасти удалось лишь документы. Тогда сообщалось, что пожар начался от замыкания в электрощитке.

Трагедия Мардановых потрясла весь район. Неравнодушные жители начали собирать средства для помощи многодетной семье, ведь у них не осталось даже одежды. Глава села выделил 10 тысяч рублей. Добрые люди предоставили семье крышу над головой на первое время, затем они перебрались в съемную квартиру. Супруги стали думать, как решить жилищный вопрос. На покупку двухкомнатной квартиры в их селе нужно было 2,5 миллиона рублей. И вот случилось чудо…

Предприниматель Ильяс Гимадов решил начать строительство нового дома для Мардановых.

- Когда мы узнали об этой беде, сразу решили помочь. Поговорили с Михаилом Павловичем Афанасьевым (глава района – прим.ред), обсудили необходимые вопросы. Коллеги - предприниматели - нас поддерживают, - рассказал Ильяс Гимадов.

Новый дом будет одноэтажным, каркасным, площадью 100 квадратных метров. Его построят на прежнем участке. Фундамент уже готов, идет заливка полов. Стройку планируют закончить уже в этом году.

Примечательно, что Ильяс Гимадов (на фото вместе с Гелюсей Мардановой) уже не в первый раз протягивает руку помощи нуждающимся. Так, в 2022 году в поселке Новониколаевский бабушке и двум детям-сиротам вручили ключи от нового дома. Также он является одним из спонсоров «Приюта человека».

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