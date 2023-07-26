Страшно смотреть: как выглядят квартиры дома в Нижнекамске, где произошел взрыв

От квартиры на первом этаже почти ничего не осталось Фото: принтскрин видео.

Руководитель исполкома Нижнекамского района Роман Булатов снял на видео пострадавшие от взрыва квартиры. Представитель администрации лично курирует восстановительные работы.

На кадрах видно, что больше всего пострадал первый этаж, а конкретно – квартира, где и произошел взрыв. Здесь сломаны стены, кругом горы строительного мусора. На втором этаже выбиты окна и двери, есть повреждения и в квартирах на третьем этаже.

По словам Булатова, на полное восстановление подъезда уйдет до 1,5 месяцев, но строители сделают все возможное, чтобы закончить работы быстрее. Пока жильцам предоставлено временное жилье.

Напомним, взрыв бытового газа на проспекте Вахитова в Нижнекамске произошел рано утром 25 июля. По предварительной версии, 26-летний хозяин квартиры на первом этаже вышел на балкон покурить. Через некоторое время случился хлопок. Взрывной волной мужчину выбросило на улицу. Он доставлен в больницу с 80% ожогов тела.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram