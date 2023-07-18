В погроме на православном кладбище в Татарстане подозревают наркомана

«Зло будет наказано по всей строгости закона», - заявил глава района

В Алексеевском районе Татарстана на православном кладбище разгромили 29 могил. Об инциденте сообщил глава района Сергей Демидов.

Вандалы не только разбили надгробия, но и выкинули с могил венки, сломали скамейки и столики, уничтожили часть табличек. Точная сумма ущерба пока неизвестна.

Как уточнил Демидов, глава Татарстана Рустам Минниханов поручил оперативно провести всю необходимую работу для восстановления последствий разгрома.

«Чудовищный вандализм, иначе этот поступок не назовешь, шокирует. В нашем районе все живут в дружбе и уважении друг к другу. Виновные обязательно будут наказаны», - заявил глава района.

ДУМ Татарстана осудило вандалов. По мнению представителей организации, их поступку нет оправдания.

«Мы выражаем искреннюю поддержку нашим православным братьям и благодарим органы власти республики за решение восстановить надгробные камни», - отметили в пресс-службе ДУМ Татарстана.

Вскоре подозреваемый в вандализме был задержан. Им оказался 30-летний местный житель.

«Следственные мероприятия продолжаются. Зло будет наказано по всей строгости закона. Работаем с каждой из пострадавших семей, окажем все необходимые меры поддержки для восстановления пострадавших надгробий», - заявил Демидов.

Во время задержания мужчина странно себя вел, у него были признаки наркотического опьянения. Употреблял ли подозреваемый запрещенные вещества, установит экспертиза.

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