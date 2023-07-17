В Татарстане на православном кладбище разгромили 29 могил

В ближайшее время приступят к восстанволению надгробий. Фото: t.me/demidovsergei78

В Алексеевском районе Татарстана на православном кладбище неизвестные разгромили 29 могил. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Сергей Демидов.

Вандалы не только разбили надгробия, но и выкинули венки с могил, сломали скамейки и столики, а также сломана часть надписей. Точная сумма ущерба пока неизвестна.

По словам Демидова, глава Татарстана Рустам Минниханов поручил оперативно провести всю необходимую работу для восстановления последствий разгрома. А правоохранительные органы приступили к установлению виновных лиц.

«Чудовищный вандализм, иначе этот поступок не назовешь, шокирует. В нашем районе все живут в дружбе и уважении друг к другу. Виновные обязательно будут наказаны», - отметил глава района.

Напомним, с начала 2022 года вандалы сломали 30 кнопок вызова зеленого сигнала светофора в Казани.

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