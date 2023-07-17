50 участников «Школы 21» в Казани получили востребованную ИТ-профессию и вышли на рынок труда

За время обучения они изучили несколько языков программирования, научились работать над своими проектами индивидуально и в команде, а также прошли обязательную стажировку в крупных ИТ-компаниях региона. Сегодня все они успешно трудоустроены и работают в Сбере, ЦЦТ, «Армор», АК «Барс», «Нициконсистем» «Тинькофф» и во многих других крупнейших ИТ-компаниях. Как показывает практика, чаще всего участники выбирали профессии разработчика (GO, Java, Python, C, C+), инженера данных и DevOps.

Кампус «Школы 21» в Казани - это второй кампус школы, который открылся в стране и работает уже несколько лет. Обучение в нем высоко востребовано у жителей региона. На сегодняшний день здесь учится более 1000 человек, из них 400 человек уже работают в ИТ-компаниях. При этом для 80% участников программирование стало абсолютно новым опытом, ранее они никак не были связаны с ИТ-сферой.

Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан:

- В Татарстане мы внимательно подходим к вопросам подготовки кадров в сфере ИТ-технологий. В республике открыты высшие учебные заведения, выпускающие квалифицированных ИТ-специалистов, успешно работает один из лучших ИТ-техникумов страны МЦК-КТИТС. Уверенное место заняла в этом ряду и «Школа 21» от Сбера, которая вызывает большой интерес у тех, кто хочет сменить профессию или углубить знания.

Сегодня республике не хватает 10 тысяч ИТ-специалистов. Одновременно ежегодно мы фиксируем рост заинтересованности татарстанцев в освоении актуальных ИТ-профессий. Причем это не только школьники, выбирающие ИТ-специальности, но и взрослые люди, решившие освоить навыки программирования, веб-дизайна, разработки. Такие образовательные проекты, как «Школа 21», достойно закрывают часть этих потребностей.

Сегодняшним выпускникам желаю реализации себя как профессионалов на новом этапе жизни.

Рушан Сахбиев, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка России, управляющий отделением «Банк Татарстан»:

- Желаю всем профессиональных успехов и прорывных проектов!

По случаю выпускного команда школы организовала для участников праздник. В частности, их ожидала интерактивная программа с конкурсами, тест новой отборочной игры, а также поздравления от представителей региональной власти и директора кампуса школы. После завершения официальной части мероприятия интерактивная развлекательная программа продолжилась.

Илья Мирин, директор кампуса «Школы 21» в Казани:

- Сегодня мы выпустили 50 участников обучения. Все они уже трудоустроены и активно реализовывают свой потенциал. Безусловно, для нас этот факт - еще один повод для гордости.

«Школа 21» - образовательный проект. Предоставляет возможность участия кандидатам от 18 лет получить образование в сфере ИТ. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов.