Плавающие личинки прокусывают кожу и поселяются в человеке: После купания в озере казанцы покрылись жуткой сыпью

В республиканском КВД образовался поток из чешущихся пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотни людей покрылись сыпью после купания на Изумрудном озере в Казани. Испуганные горожане принялись выкладывать фото с пораженными участками тела в соцсети и срочно записываться на прием к дерматологу. О том, чем вызвана сыпь, насколько она опасна и как ее лечить, «КП-Казань» рассказала врач-дерматовенеролог Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера (РККВД) Эльвира Валиева.

«Вышла из воды с ощущением горящей кожи»

Минувшие выходные для отдыхающих на Изумрудном озере прошли отнюдь не весело. Утомленные солнцем казанцы и жители поселка Юдино, искупавшись в озере, выходили из воды с красной сыпью на теле.

«Приходим всегда рано, в 7:30 – 8 часов утра, чтобы с собаками погулять и искупаться. В этот раз вышла из воды с ощущением горящей кожи. Настолько сильный был зуд… Думаю, показалось, кожа, может быть, сухая», - сетует в соцсетях жительница Казани Аделя.

Увы, но ей не показалось, ведь подобных жалоб в интернете было насчитано еще с десяток. Как выяснилось, все эти люди купались в юдинском карьере. После чего их тела покрывались жуткой зудящей сыпью. В этой связи в Республиканском клиническом кожно-венерологическом диспансере (РККВД) образовался поток из чешущихся пациентов.

Церкариоз или «дерматоз купальщика»

Как рассказала «КП-Казань» врач-дерматовенеролог РККВД Эльвира Валиева, в результате купания на озере люди заразились церкариозом. В народе его также называют «дерматозом купальщика». Интересно, а что это за болезнь такая?

Церкариоз – это заболевание, вызванное проникновением в кожу человека плавающих личинок-церкарий. Их откладывают плоские черви класса трематод, паразитирующие в основном в печени и кишечнике водоплавающих птиц (уток, чаек, лебедей и др.). Зараженные фекалии этих птиц попадают в воду, где из них вылупляются личинки, которые проникают в моллюсков. А после выхода из моллюсков личинки ищут новую жертву и находят ее, в том числе, в виде человека. Так, в попытках его заразить, они довольно быстро с помощью специального кусательного аппарата внедряются в толщу кожи. У человека, в отличие от птиц, более грубый кожный покров, поэтому в скором времени личинки червей погибают.

Суть в том, что человеческий организм не является благоприятной средой для развития церкарий. Но, несмотря на это, попытки проникновения этих паразитов в тело человека приводят к таким последствиям, как сыпь, зуд, иногда с ухудшением общего самочувствия. Как же избежать церкариоза?

«Очевидно, что водоем заражен! Поэтому, если хотите избежать церкариоза, то стоит отказаться от купания в подобных озерах со стоячей водой. Купайтесь только в специально оборудованных и разрешенных для этих целей мест», – говорит врач-дерматовенеролог.

Чаще всего сыпью после купания покрывались дети Фото: соцсети

Чем опасен церкариоз?

«При проникновении личинок в толщу кожи происходит разрушение клеток эпидермиса, появляются волдыри. При расчесах это чревато присоединением вторичной инфекции», - отмечает Эльвира Валиева.

По словам дерматовенеролога, сыпь преимущественно возникает на голенях, бедрах, груди, спине и шее. Пациенты жалуются на зуд, жжение и покалывание в местах проникновения. Особенно чувствительны к этому дети, у которых кожный покров тонкий. В большинстве случаев процесс через 10-14 дней бесследно разрешается.

Отметим, что при ослабленной иммунной системе церкарии с током крови могут распространиться по внутренним органам и спровоцировать их воспаление. Если же с иммунитетом все в порядке, то личинки погибают при попытке проникнуть в эпидермис.

Напоследок - при заражении церкариозом Эльвира Валиева рекомендует наружно использовать зудоутоляющие лосьоны, эмульсии, спреи, крема. После чего при необходимости обратиться к врачу-дерматологу. Записаться на прием можно через сайт Республиканского КВД или по телефону справочной 210-14-15.

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