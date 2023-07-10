Град, ливни и аномальная жара: в Татарстане объявлено штормовое предупреждение

Жара продержится до 12 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Местами на территории республики столбики термометров покажут +37 градусов, особенно сильно воздух прогреется в восточной части региона.

Помимо этого, 10 и 11 июля в Татарстане ожидаются грозы, кратковременные усиления ветра до 24 метров в секунду, ливневый дождь, местами возможен град.

Продержится жара недолго, уже в среду, 12 июля, в Татарстане дневная температура опустится до +18 градусов, ночью и вовсе будет +14 градусов. Прохладная погода сохранится до конца недели – лишь в воскресенье, 16 июля, синоптики обещают потепление до +24 градусов днем.

Ранее мы сообщали, что глава республики Рустам Минниханов ввел режим чрезвычайной ситуации на территории Татарстана из-за засухи.

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