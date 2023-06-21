Ползком бросились в квартиру: в Татарстане отец с сыном спасли на пожаре обожженного мужчину

Руководство Раиля намерено ходатайствовать о награждении сына и отца медалью «За отвагу на пожаре» Фото: МЧС Татарстана

В Казани начальник Высокогорского гарнизона вместе со своим отцом спасли на пожаре мужчину.

Возгорание в многоквартирном доме на улице Павлюхина произошло 18 июня в 20.45. В это время в свободное от работы время мимо проезжал начальник пожарно-спасательной части Раиль Шаймарданов вместе со своим отцом Рустемом. Увидев густой черный дым из окна квартиры на четвертом этаже, он не смог проехать мимо и бросился на помощь.

Соседи рассказали Раилю и его отцу, что вызвали пожарных, а внутри квартиры находится ее хозяин. Поднявшись на четвертый этаж, мужчины обнаружили, что входная дверь не заперта. Несмотря на сильное задымление и высокую температуру, Раиль с отцом ползком начали обследовать комнаты. В одной из них пожарный нашел на диване обожженного хозяина квартиры в бессознательном состоянии. Сын с отцом вынесли мужчину из горящей квартиры и до приезда медиков оказывали ему первую помощь.

В результате 70-летний мужчина с ожогами верхних дыхательных путей и верхних конечностей (15%) был госпитализирован в ожоговое отделение РКБ. Самое главное – была спасена его жизнь.

Квартира серьезно пострадала после пожара Фото: МЧС Татарстана

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, Раилю 29 лет, с декабря прошлого года он назначен начальником 113-й пожарно-спасательной части. Женат, воспитывает двоих детей.

«Я в юности занимался дзюдо и хоккеем, мечтал стать военным, служить по контракту. Но за полгода до окончания школы отец мне предложил выбрать своей профессией пожарную охрану. Он сказал: «Служба в МЧС – это благородная работа!». И я поступил в Санкт-Петербургский Университет ГПС МЧС России. – рассказал Раиль Шаймарданов. – После ВУЗа, в 2016 году распределили начальником караула ПСЧ-2 в Казани».

Отец Раиля в свои 56 лет работает водителем в дорожной организации, сейчас он вместе с коллегами трудится на строительстве трассы М-12.

Руководство Раиля намерено ходатайствовать о награждении сына и отца медалью «За отвагу на пожаре».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шансов выжить у малыша не было: в Татарстане пожарные спасли от огня маленького кабанчика

Удивительный случай произошел в городе Альметьевске (подробности)