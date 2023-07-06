В Татарстане в морге перепутали тела: одну из женщин родные успели похоронить

Родным умершей женщины придется во второй раз проводить ее похороны Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане в одном из городских моргов перепутали тела двух женщин. Причем, одну из них успели похоронить под чужим именем.

Шокирующий инцидент произошел в Нижнекамске. Мама Вячеслава умерла 2 июля в больнице. Когда он пришел забирать тело, мужчина сразу понял, что ему выдали чужого человека. Сказал об этом сотрудникам морга, но те уверенно заявили, что ошибки быть не может, по биркам и документам все сходится, а родные часто не могут узнать усопших, так как после смерти человек зачастую меняется.

Поверив убеждениям медиков, Вячеслав забрал тело и отправился домой. Там уже собрались люди для прощания с усопшей. Родственники в один голос заявили мужчине, что это не его мама. Тогда он обратил внимание на ее руки и по характерным признакам понял, что, действительно, ему выдали тело чужого человека.

Людей, которым предположительно выдали тело мамы Вячеслава, тоже терзали сомнения. Но и их убеждали в том, что после смерти человек меняется. В результате женщину похоронили.

Главный врач извинился

К счастью, Вячеславу удалось доказать свою правоту – в ситуации разобрались. Вдаваться в подробности, как именно это произошло, мужчина не хочет. Главное, что все закончилось хорошо - тело мамы нашли и выдали сыну для захоронения.

«Мой вопрос решили. Хотелось бы выразить огромную благодарность через вас всем, кто оказался рядом со мной в эту трудную минуту», - сказал «КП-Казань» Вячеслав.

А вот родственникам второй усопшей придется провести похороны во второй раз.

«Главный врач Нижнекамской ЦРБ провел встречу с родственниками, принес свои извинения, на данный момент все вопросы урегулированы. Руководство больницы приносит искренние соболезнования пострадавшим семьям. Ситуация находится на контроле Минздрава Татарстана, в нижнекамской больнице проводится внутренняя служебная проверка», - прокомментировали в Горздраве Нижнекамска.

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