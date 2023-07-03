Бросались на детей и разорвали более 50 кур: жители Елабуги просят спасти их от бездомных собак

Дети боятся выходить в собственный двор из-за нападений собак Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Елабуги жалуются на бездомных собак – животные нападают не только на людей, страдают и куры. По словам горожан, катастрофическая ситуация сложилась на перекрестке улиц Казанская и Камала. Собаки обитают около мебельной фабрики и в последнее время регулярно причиняют ущерб людям - моральный и материальный.

«Сначала собаки сделали подкоп под забором и проникли во двор, пробрались в клетку с бройлерами, разорвали 38 штук, а то, что от них осталось, раскидали по огороду, - рассказывает местная жительница Марина Ермакова. - Мы услышали шум и выбежали во двор, но сделать ничего не смогли, так как собаки начали бросаться на нас».

По словам женщины, через 10 дней собаки вернулись и загрызли еще 16 куриц-несушек.

«В другой раз мой 7-летний сын вышел во двор играть, на него бросилась безнадзорная собака и порвала куртку, ему удалось забежать домой, - продолжает рассказ жительница Елабуги. - После этого случая мои дети боятся выходить в наш двор».

На днях эти же собаки проникли в соседний двор и разорвали трех кур. Хозяину удалось их выгнать и спасти остальных птиц.

Прокомментировать ситуацию «КП-Казань» попросила пресс-службу главы Елабужского района.

«На сегодняшний день эвтаназия бродячих собак запрещена. Но если животное проявляет немотивированную агрессию, возвращать его в среду обитания – недопустимо. Такие агрессивные особи в особом порядке после заключения ветеринарного врача могут подлежать эвтаназии, - сообщили в администрации района. - Количество бродячих собак растет из-за безответственных хозяев, которые бросают щенят на произвол судьбы. Те, в свою очередь, дичают и размножаются. Для предотвращения роста численности бродячих животных на законодательном уровне за нами закрепляется возможность вести работу по отлову, вакцинации, стерилизации и маркировки. В случае, если за время пребывания в службе по надзору за животными, никто из хозяев не изъявил желания забрать животное - оно будет возвращено в среду обитания после предприятия всех необходимых мер».

Складывается впечатление, что действующие правила, действительно, защищают собак, но не защищают людей. Эту проблему «Комсомолка» поднимала в публикации «Собаки заживо грызут людей и разносят паразитарный рак: к чему привел запрет на отстрел бездомных животных в России».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram