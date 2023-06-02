Подать документы можно в пять вузов страны.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Cовсем скоро выпускники сдадут последние экзамены, и у них начнется новый важный этап - подача документов в университет. Рассказываем, в какие государственные вузы Казани можно поступить после 11 класса, что нужно для поступления, а также где и как подать заявление.
− Паспорт (главная страница и прописка);
− Аттестат или диплом об образовании;
− Приложение аттестата или диплома об образовании;
− 2 фото 3х4;
− Согласие на обработку персональных данных (можно скачать в личном кабинете вуза);
− Договор о целевом обучении (поступающим по целевой квоте);
− Документы, подтверждающие льготы (поступающим по особой квоте);
− Нотариально заверенный перевод паспорта (для иностранных граждан);
− Нотариально заверенный перевод документа об образовании (для лиц, имеющих документ об образовании иностранного государства).
В большинстве вузов Казани прием документов продлится с 20 июня по 25 июля. После этого 27 июля на сайт учреждения вывесят конкурсные списки, и каждый абитуриент сможет увидеть свое место в рейтинге.
До 3 августа будущим студентам необходимо определиться с университетом, факультетом и подписать согласие на зачисление. Затем остается лишь ждать издания приказов о зачислении 9 августа.
Сроки указаны для поступающих в вузы Казани по предметам ЕГЭ, на бюджетные места с очной формой обучения. Тем, кто собирается учиться на платной основе, заочно, сдавать вступительные испытания в вузе, необходимо уточнить даты подачи документов, заявлений и публикации результатов в приемной комиссии учреждения.
Абитуриенты могут подать заявление в вузы Казани несколькими способами: лично, онлайн через сайт университета и почтой. В 2023 году у выпускников появился еще один вариант подачи документов - через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг.
Подать заявление можно в 5 университетов страны. При этом в каждом из них можно выбрать до 10 направлений подготовки или специальностей, сколько именно — определит вуз. Конечно же остаются традиционные способы: почта, сайт вуза и лично.
Лично документы принимают по адресу: улица Кремлевская, 35. Для этого нужно подойти к техническому секретарю выбранного вами института и заполнить заявление.
Онлайн: в социально-образовательной сети на сайте КФУ «Буду студентом!».
Почтой: направить письмо с вложенными документами и заявлением по почтовому адресу: 420008, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, 18 (для приемной комиссии).
Лично: улица Карла Маркса, 68, круглый зал А-корпуса.
Онлайн: в личном кабинете через официальный сайт КНИТУ-КХТИ.
Почтой по адресу: 420015, г. Казань, ул. К. Маркса, дом 68 (для приемной комиссии).
Лично: улица Большая Красная, 55, 7-е учебное здание КНИТУ-КАИ.
Онлайн: в личном кабинете через официальный сайт КНИТУ-КАИ.
Почтой: 420111, Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, 10, Приемная комиссия.
Лично: улица Бутлерова, 49, 2 этаж нового учебного корпуса.
Онлайн: в личном кабинете через официальный сайт КГМУ.
Почтой: 420012, Республика Татарстан, город Казань, улица Бутлерова, 49, ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России.
Лично: улица Зеленая, 1, корпус 2, к. 207
Онлайн: в личном кабинете через официальный сайт КГАСУ.
Почтой: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зеленая, 1.
Лично: улица Деревня Универсиады, 35, кабинет F123.
Онлайн: в личном кабинете через официальный сайт ПГУФКСиТ.
Почтой: 420010, Республика Татарстан, г. Казань, Деревня Универсиады, 35. Учебно-лабораторный корпус, кабинет F 123, приемная комиссия.
Подать документы в КГЭУ, в отличие от других вузов Казани, можно уже с 1 июня. Лично принимают по адресу: улица Красносельская, 51, корпус В, В-100.
Онлайн: в личном кабинете через официальный сайт КГЭУ.
Почтой: заказным письмом с уведомлением; Республика Татарстан, г. Казань, 420066, Кировский район, Красносельская, 51 (Приемная комиссия, корпус В, В-100).
Лично: улица Оренбургский тракт, 3, кабинет №114
Онлайн: в личном кабинете через официальный сайт КГИК. Институт не осуществляет прием заявлений и документов по электронной почте.
Почтой: 420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д.3.
Лично: улица Карла Маркса, 65, кабинет №1, с пометкой «В приемную комиссию Казанского ГАУ».
Почтой: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса дом 65, кабинет №1, с пометкой «В приемную комиссию Казанского ГАУ».
Онлайн: направляются посредством электронной информационной системы КГАУ «Личный кабинет абитуриента» или направляются в приемную комиссию по электронной почте - priem@kazgau.com.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Где отметить выпускной в Казани 2023, чтобы он запомнился школьникам надолго
Стало известно, сколько стоит школьный выпускной в Казани 2023 (подробности)
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram