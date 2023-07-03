Из Татарстана с любовью: Что заменит ушедший из России Тиндер

Даже психолог не видит ничего предосудительного в том, чтобы мужчины и женщины знакомились в интернете. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот и все, популярный сервис для знакомств Тиндер ушел из России в целом и из Татарстана в частности. Что теперь? Как оказалось, одинокими в республике никто не останется. Для знакомств есть свои местные интернет-ресурсы. Но в отличие от Тиндера, здесь все ориентировано именно на серьезные отношения. «КП-Казань» рассказывает об одних из самых лучших татарстанских сервисов.

«АНАЕМ»

Название этого приложения в переводе с татарского означает «мой хороший» или «моя милая». Оно было специально создано для знакомств для серьезных отношений и брака. Тут, к слову, невозможно встретить девушек и парней легкого поведения, а также всякого рода мошенников. В отличие от Тиндера, где подобных персонажей было, хоть отбавляй.

К слову, при регистрации на «Анаем», пользователю предлагают ознакомиться с рядом правил, за несоблюдение которых ваш профиль забанят. К примеру, исключить из приложения вас могут за несерьезные намерения, такие как поиск отношений без обязательств и рассылку непристойных предложений другим участникам. Как-никак, это мусульманский сервис, а не развратные приложения, где такое поведение, в принципе, считается нормой.

Хотя, впрочем, некоторые пункты правил порой доходят и до абсурда. В частности, выгоняют отсюда, в том числе, и за проявление интереса к лицам, сильно старше или моложе вас (более 10 лет). И это, признаться, откровенный бред. Тем более, что у мусульман принято брать в жены представительниц прекрасного пола, которые гораздо младше.

Судя по всему, администрация «Анаем» во всем пытается разглядеть сексуальный подтекст. Дескать, чтобы взрослые мужчины не искали тут себе молоденьких девочек для утех. Вообще, было бы интересно задать этот вопрос разработчику приложения, однако достучаться до него так и не удалось.

Напоследок, каждый пользователь приложения должен знать и уважать татарскую культуру, не выставлять фейковые фото и не состоять в браке.

«ТАТАРЛАВ»

Это еще один сервис для татар с мусульманским уклоном, ориентированный на брак и серьезные отношения. Аудитория тут, к слову, разновозрастная, так что пара найдется каждому. Ведь зарегистрированных пользователей насчитывается свыше 600 тысяч человек по всей России. Ну а помимо сайта, существует и мобильное приложение, правда только на платформе Android.

Кстати говоря, на «Татарлав» довольно простой интерфейс, что позволяет даже далеким от интернета людям интуитивно и без кипения мозга сходу во всем разобраться. Чего не скажешь о том же Тиндере, где новичок поначалу ломает голову над тем, куда нажимать-то и что делать.

Хотя, продвинутых пользователей простенький интерфейс в стиле конца нулевых, скорее всего, оттолкнет.

«Занимаюсь волейболом, люблю слушать музыку», - сказано в анкете 18-летней Рании из Балтасей. Между прочим, у юной девушки ни одной вызывающей фотографии в профиле, а лишь симпатичное личико на фоне бревенчатого дома и это прекрасно! Интересно, а кому-нибудь удалось построить здесь серьезные отношения?

«Я сама познакомилась с мужем на этом сайте 10 лет назад. В этом году у нас годовщина и двое детей», - рассказывает администратор «Татарлав» Алсу Валеева.

Кстати, когда она познакомилась на сервисе со своим будущим мужем, то еще не была администратором, а таким же простым пользователем - сидела на сайте в поисках своей второй половинки. Желающих покорить ее сердце, по словам Алсу, было, хоть отбавляй, но многих претендентов она попросту отсеивала, оставляя их сообщения без ответа.

«Но сообщение Рустама не пропустила, ответила. Нужно отдать ему должное, ведь, несмотря на мою большую загруженность и занятость, он проявил настойчивость и упорство. Именно благодаря этому и образовалась наша семья», - вспоминает Алсу Валеева.

И таких историй много. У администратора «Татарлав», по ее словам, хоть отбавляй примеров того, как одинокие сердца находили другу друга на этом сервисе, и теперь живут вместе счастливо.

«ТАТАРНИКАХ»

С порога пользователям здесь намекают на возможность общаться с татарами из разных стран, найти друзей и создать крепкую мусульманскую семью. По функционалу этот сайт напоминает «Татарлав», однако мобильное приложение к нему отсутствует. Так, помимо стандартного поиска анкет, тут можно найти партнера по общим взглядам на жизнь, просто попутчиков и почитать статьи на тему «Халяльные мусульманские знакомства».

К слову, контингент на сайте не только мусульманский. Здесь полно русских женщин. Среди них – 40-летняя Ирина из Воронежа, 26-летняя Екатерина и 45-летняя Марина из Казани. Неужто все они, в случае успешного знакомства, готовы с легкостью принять ислам? Корреспондент «КП-Казань» задал им этот вопрос в личных сообщениях, однако, он так и остался непрочитанным.

«ВТАТАР»

Словом, портал татарских знакомств «Втатар» охватывает более 5 миллионов пользователей и анализирует анкеты для поиска подходящих партнеров. Интерфейс тут похож на Тиндер, а знакомиться можно как на сайте, так и в приложении на платформах iOS и Android.

Стоит отметить, что «Втатар» является неким прообразом зарубежных сайтов знакомств и не акцентирует внимание на мусульманской культуре. От татарского тут, по большому счету, одно лишь название, а все остальное - элементы светской жизни. Да и здешний контингент, отнюдь не мусульмане в тюбетейках и платках, поэтому не исключена вероятность натолкнуться на непристойные предложения. Хотя, для некоторых это скорее плюс, чем минус.

«ЗНАКОМСТВО ДЛЯ ТАТАР»

Завершает наш список паблик «Знакомство для татар» с более чем 30 000 подписчиками. Группа, как того и стоило ожидать, посвящена общению, знакомствам и отношениям между татарами. А в правой ее колонке расписан целый свод правил, среди которых запрещено материться, оскорблять, угрожать, предлагать интим и спамить.

Так, что если вы начнете там обзывать и всячески провоцировать администраторов, то сразу будете исключены из паблика. Кроме того, здесь не разрешается приглашать людей в другие группы.

Отметим, что знакомства тут построены по принципу – предложил пост на стену со своей фотографией и текстом, дождался, пока модераторы его одобрят и будет тебе счастье! Хотя, пролистав посты, становится очевидным, что группа не особо оживленная. В основном здесь представлены мужчины средних лет. Есть и женщины, которые, независимо от возраста, набирают больше лайков и комментариев, чем представители сильного пола. Мужчин же здесь оценивают в основном по физическим данным и, как говорится, если лицом не вышел, то останешься без внимания.

КОМЕННАТРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«На безрыбье и рак рыба, а на безбабье и старуха молодуха», - шутливо высказалась казанский психолог Юлия Кузнецова. По ее мнению, если мужчина на сайтах знакомств без разбора осыпает комплиментами всех женщин подряд, то он слишком «голоден» и не востребован у них. В то же время, есть и другой тип мужчин, которые знают себе цену, и не будут растрачиваться на кого угодно.

«В целом, я не вижу ничего предосудительного в том, что миллионы людей знакомятся в интернете. Все-таки, мы живем в век информационных технологий. Если в мою юность знакомились на улице, то теперь это стало дурным тоном и все перебрались в онлайн», - говорит Юлия Кузнецова.

Напоследок, психолог советует женщинам не засиживаться в таких приложениях годами в попытках найти себе спутника жизни. Лучше тогда выбрать другие способы для знакомства. Например, посещать общегородские мероприятия, фестивали, выставки или даже конференции.

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