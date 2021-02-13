К знакомствам в приложениях обычно относятся скептически, но иногда это единственное спасение и возможность найти партнера в современном «хаосе», где никогда и ни на что не хватает времени.Специально ко Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, корреспондент «Комсомолки» пообщалась с казанцами, которые случайно или намеренно нашли вторую половинку в приложении для знакомств. Из-за чего решились искать любовь в Сети? Как сходили на первое свидание? Почему знакомства в приложениях – это новый тренд поиска отношений?«ВДРУГ ОН КАКОЙ-ТО ПСИХОПАТ»Гузель, 21 год:«Я работаю лашмейкером (мастер по уходу за ресницами - Ред.), и мои клиентки часто говорили про сайты и приложения знакомств, нахваливали и рассказывали, что они там познакомились с парнями. Тогда же я встретила своего бывшего одноклассника, который тоже рассказал мне, как нашел девушку в приложении знакомств. Я решила, что это знак и захотела найти свою любовь в интернете.Скачала приложение и заполнила анкету, в которой написала имя, возраст, рост, добавила, что у меня нет вредных привычек, вставила ссылку на Инстаграм и поставила всего две фотографии. Также написала, что у меня серьезные цели - я хочу найти настоящую любовь. На самом деле, все банально. Потом сразу же начала ставить лайки парням любимого типажа — мне нравятся «светленькие», высокие и голубоглазые.Общаться и знакомиться начала в тот же вечер — если твой лайк совпадает с симпатией молодого человека, то образуется пара, что дает вам возможность переписываться. Когда я немного втянулась, то поняла, что там много разных людей. Кто-то сразу открыто предлагает переспать, кто-то «дорого» ухаживать в прямом смысле слова, но большинство все-таки хотят общаться и находить друзей, подруг или партнеров.Но любые знакомства там не затягивались больше, чем на один вечер, потому что на следующий ты уже даже не помнишь про этого человека. Это происходит потому, что вы общаетесь на какие-то общие темы, которые крутятся около ответов на вопросы: «Чем занимаешься?», «Кем и где работаешь?», «Что ищешь на сайте?» и так далее. Чтобы запомниться, нужно чем-то зацепить.Где-то неделю я «просидела» в приложении и вообще заходила туда только для того, чтобы просто получить внимание от противоположного пола и провести приятно время. Я уже хотела удаляться с сайта, но в последний момент ответила своему будущему молодому человеку. Он написал простое сообщение: «Привет! Не против познакомиться?». Я ответила, что не против. Потом он начал задавать вопросы из того самого набора — о работе, хобби, интересах и так далее. Мы немного пообщались, а потом я не заходила в приложение два дня — уехала из Казани и много работала, на другое времени практически не было.И вот спустя два дня я ему пишу, и ответ приходит моментально, потому что именно в эту минуту он зашел в приложение в последний раз и уже был готов удалить его. Потом я объяснила, что редко захожу туда, дала ему свой номер, и мы продолжили общение в мессенджере. Я решила, что это судьба – раз он ответил мне в тот самый момент. И вообще он мне очень понравился – старше на несколько лет, светловолосый и голубоглазый, как раз тот типаж, который мне очень нравится.Когда дело дошло до свидания, то, конечно, было немного страшно, потому что в принципе, когда идёшь на встречу с человеком из интернета, думаешь: «Мало ли, вдруг он какой-то психопат». Но у нас получилось по-другому: он встретил меня на вокзале, когда я вернулась обратно в город, помог с сумками и предложил погулять по набережной. Я сразу же поняла, что это «мой» человек: он был настоящим джентельменом, мне было легко и интересно общаться с ним на разные темы — для меня это важно. У нас схожие ценности и мировоззрение, поэтому мы сразу поняли, что подходим друг другу.Через день мы снова увиделись, много разговаривали и первый раз поцеловались – это произошло очень внезапно, как будто между нами «пробежала» какая-то искра. Через несколько дней мы увиделись снова, и он сказал: «Я так понимаю, что у нас все идет в сторону отношений», подарил розу и предложил стать его девушкой – это было очень романтично. Я согласилась, и мы поехали гулять в парк Горького. Через две недели начали жить вместе, завели котенка и сейчас счастливы строить свою жизнь друг с другом».«НЕУЖЕЛИ ЭТО ОНО, Я НАШЛА ИДЕАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА?»Розалина, 18 лет:«Я зарегистрировалась в приложении знакомств несколько лет назад, когда еще училась в школе и была подростком. Думала, что обязательно встречу там свою любовь, ведь мои подружки нашли себе парней именно на сайте знакомств: «Чем я хуже?». Поставила всего одну фотографию, написала, где учусь, что люблю творчество и все – не стала вдаваться в подробности. Обычно ждала, когда мне напишут, но если парень был прямо очень привлекательным внешне, то писала сама — ничего такого в этом не вижу. Активно использовала приложение около недели, но потом стало скучно, и я начала заходить туда реже.И вот как-то я познакомилась со своим молодым человеком и начала с ним общаться. Нам было очень комфортно друг с другом в Сети: мы могли шутить, часами зависать в чате и узнавать друг друга поближе, поэтому даже выяснили, что живем в соседних домах. Но спустя несколько дней наше общение сошло на нет, и мы не писали друг другу, хотя я часто думала про него: «А вдруг это судьба, ведь мы живем рядом, и у нас столько общего?».Он мне действительно очень понравился, поэтому я решила сама позвать его на встречу, хоть и была не уверена в своих действиях, переживала: «Зачем позвала, вдруг не понравлюсь, что-то не так скажу и так далее». Наша первая прогулка прошла напряженно, но через день-два он снова позвал меня погулять, а после третьей встречи я пришла домой и подумала: «Неужели это оно, наконец-то я нашла идеального человека?». Всю встречу мы шутили, смеялись, весело проводили время и смогли открыться друг другу по-настоящему. Вечером от него пришло сообщение: «Сегодня было очень классно, надеюсь, так будет всегда», и меня это очень зацепило. Около полугода мы просто общались, дружили и проводили время вместе, я чувствовала, что нравлюсь ему, но он не предпринимал никаких шагов.Потом что-то произошло, и он перестал меня звать гулять, сухо отвечал на сообщения и почти не общался со мной. Тогда в дело вступила моя подруга и узнала у него, что он просто не понимает, как ко мне подойти, что стесняется и даже немного боится делать первый шаг. Вечером того же дня он написал: «Ты мне нравишься, я бы хотел строить с тобой отношения» – подруге все-таки удалось нас свести.Он был моим первым парнем, поэтому я чувствовала себя неловко: не знала, как правильно себя вести, как решать конфликты и так далее, поэтому спустя некоторое время мы расстались. Жизнь разделила нас на два года, и у каждого из нас началась своя история: у него были отношения, я встречалась с парнем, но мы оба чувствовали, что это совсем не то, что нам нужно. Я всегда сравнивала парней вокруг с ним. Потом жизнь снова соединила нас, и мы наконец поняли, что предназначены друг для друга, ведь не испытываем такой легкости в общении больше ни с кем.Сейчас мы, как говорится, официально вместе около года и уже планируем совместное будущее: думаем купить квартиру, хотим детей, относимся к жизни по-взрослому – каждый из нас вырос. И вообще я очень рада, что судьба нас то сводила, то отправляла в совершенно противоположные уголки наших жизней, ведь только благодаря этому мы поняли, что не можем друг без друга».«МЫ БУДТО ПОЧУВСТВОВАЛИ ДРУГ ДРУГА ЧЕРЕЗ ЭКРАН»Диана, 20 лет:«Мы зарегистрировались в приложении с подругами и подумали, что это будет очень весело. Серьезных целей найти там молодого человека не было точно – хотелось просто пообщаться и посмотреть, что будет.Для меня важную роль в человеке играет внешность, поэтому я оценивала молодых людей именно по этому критерию, а если человек не нравился, то даже его анкету не читала. Сидела в приложении несколько месяцев, заходила редко, только когда было скучно. Если честно, то я даже свой профиль практически не заполнила — у меня там был указан город и имя, поставила несколько фото из социальных сетей, которые мне больше всего нравятся.Общаться с молодыми людьми я начала сразу, как только зарегистрировалась – там это легко. Но сама я не писала первой, а просто отвечала на сообщения парней. Если диалог завязывался, шел интересно, и меня что-то цепляло, то мы переходили в мессенджеры для переписки. Говоря про самих парней, то были и нормальные, и достаточно странные «субъекты».На свидания я так ни с кем и не сходила, кроме моего нынешнего партнера: либо человек не цеплял до такой степени, чтобы хотелось увидеться с ним и пообщаться в живую, либо мне было жутковато и страшно из-за внешности или поведения. Иногда я могла даже согласиться на встречу, но в день свидания отменяла ее, потому что боялась идти куда-то с незнакомцем.В итоге всю прошлую зиму и весну я просидела в приложении, общалась и знакомилась. И тут из тысячи возможных вариантов моя симпатия совпала с молодым человеком, который сразу меня зацепил, но сложно сказать, чем именно – будто почувствовала, что это «оно». Помню, что часами ждала, когда он мне напишет. Буквально один день мы с ним пообщались в Сети, и он сразу же позвал меня встретиться. Вот с ним у меня не возникло никаких сомнений, поэтому я согласилась: «У него приятная внешность, он умный и вежливый. Стоит познакомиться поближе».Мы встретились, и он понравился мне еще больше: взял за руку, рассказывал интересные истории, угостил ужином. Было здорово: мы не ощущали неловкости, спокойно друг с другом разговаривали, и чувствовали, что знакомы друг с другом очень давно, будто бы я встретилась со старым другом. Кстати, про меня он сказал то же самое.Было приятно проводить с ним время, но у меня не возникало даже мысли, что мы с ним станем парой и начнем встречаться. Я думала, что просто погуляем, подружимся, продолжим общение, потому что буквально через неделю начался жесткий карантин, и закрылось все. Думала, что, наверное, будет глупо начинать отношения в этот период.После первого свидания он сразу же пригласил меня на второе, когда я ехала домой в такси. Отношения начали развиваться очень стремительно – уже на нашей второй встрече мы поцеловались, и у меня было ощущение, что так и должно быть. Спустя еще несколько свиданий он сказал мне: «Слушай, кажется, тут и так все понятно. Может быть, будем встречаться?». Я поняла, что мы подходим друг другу на второй встрече, на первой все-таки сомневалась, а потом почувствовала уверенность в человеке.Сейчас мы вместе уже около девяти месяцев, и я могу сказать, что все произошло как-то интуитивно, мы будто почувствовали друг друга через экран. Думаю, что приложения – это определенно классная возможность найти партнера, но это все-таки дело случая».