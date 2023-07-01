Видно даже из космоса: В Татарстане большие серые цапли так загадили лес, что он может полностью исчезнуть

Погибло уже около 1 000 деревьев. Фото: Адель ХИСАМОВ

Жители деревни Паново Лаишевского района не на шутку обеспокоены тем, что их любимый сосновый лес погибает. Деревья высыхают и гибнут. Люди гадали, от чего это происходит. Но тут приехали ученые КФУ, все изучили и пришли к довольно обескураживающему для простого обывателя выводу. Сразу скажем, влияние человека здесь не причем. Тогда в чем причина гибели деревьев, да еще в большом количестве?

ДЕРЕВЬЕВ «БАЛЬЗАКОВСКОГО ВОЗРАСТА»

Этому лесу, расположенному около реки Меша уже около 37 лет. К слову, сосны тут настоящая гордость местных жителей, ведь именно они создают здешнюю атмосферу спокойствия и благодати. Однако, в 2006 году на территории леса поселились серые цапли. Здесь они основали настоящую колонию. Именно тогда и начались проблемы.

«Этих цапель тут пруд пруди! Вьют гнезда и раскидывают на деревьях свой помет», - сетует местный житель Владимир.

Как рассказал мужчина недавно к ним даже приезжали ученые из КФУ, мол, почву посмотреть. Краем уха Владимир от них услышал, что якобы именно гнезда и помет серых цапель разрушают деревья, а также почву вокруг них, и недалек тот час, когда лес окончательно высохнет.

НАЧНЕТСЯ ЗАСУХА

Оказалось, что это не слухи, которыми друг друга пугают местные жители.

«Сосны в этом лесу выполняют водоохранную и противоэрозионную функции, задерживает ветер и предотвращает засуху. Если лес высохнет, то начнется разрушение почвенного покрова, и земля попросту потеряет плодородие», - рассказал «КП-Казань» доцент кафедры общей экологии института экологии и природопользования КФУ, кандидат биологических наук Денис Тишин. – «Мы выяснили, что в лесу поселилась колония больших серых цапель (Ardea cinerea L.). Продукты их жизнедеятельности накапливают в почве химические элементы, которые губят деревья».

Кстати, Тишин лично выезжал в лес на исследования с группой ученых КФУ. По его подсчетам, колония цапель там имеет уже около 300 гнезд, в каждом из которых в среднем по три птенца. Таким образом, популяция этих птиц стремительно растет. Деревья же, в свою очередь, одно за другим высыхают и гибнут. Мертвый прогал более 100 метров в диаметре, его видно даже на спутниковых снимках с космоса.

Вид места гибели деревьев с квадрокопера. Фото: Усманов Б.М.

Почему так много этих птиц в этом сосновом лесу? Как отметил Денис Тишин, больших серых цапель в Татарстане водится немало, они любят селиться около воды. Ну а тут целая река под боком.

ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ ЗДЕСЬ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ

Возвращаясь же к данным со спутниковых снимков, ученый КФУ указывает, что в 2009 году уже было заметно, что лес около Пановки подвержен некому негативному воздействию. За прошедшие годы из-за помета цапель в нем погибли примерно 1 000 деревьев и этот процесс продолжается. Птицы вьют гнезда на сосне, а когда она умирает, то они просто «переезжают» на следующую, здоровую.

Деревья здесь относительно молодые, может, поэтому они не выдерживают такого количества помета, более старые сосны, возможно, и сдюжили бы с такой нагрузкой, предполагает Тишин. По его словам, большие серые цапли так трансформируют местную экосистему, что лет через 20 здесь и вовсе не будет никакого леса.

После того как погибает одно дерево, цапли начинают селится на следующем. Фото: Адель ХИСАМОВ

Что же именно губит деревья, неужели действительно помет? Оказалось, что да. Как показали исследования ученых КФУ, почва под соснами в колонии за счет этого изменила свой микробный и химический состав. В частности, из-за помета в ней содержаться более высокие концентрации фосфора и азота. Например, того же фосфора больше где-то в 10 раз, чем в 500 метрах от колонии птиц. Также уровень рН почвы более низкий. Мало в ней и марганца с кобальтом, недостаток которых может негативно сказываться на наличии полезных бактерий. Кстати, из-за повышенного содержания азота в погибшем участке леса активно разрослась крапива. В высоту она достигает двух метров. Как же спасти погибающий в Татарстане сосновый лес?

«Этот вопрос требует дальнейшего исследования. К сожалению, прогнать отсюда птиц мы сейчас не можем, так как большая серая цапля вьет гнезда на сосне слишком высоко», - говорит Тишин.

Как один из вариантов спасения ученый предложил высаживать новые деревья в тех местах, где их сейчас нет. Это поможет сохранить лес и восполнит его недостающие пробелы.

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