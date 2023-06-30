В Татарстане врачи откачали стакан гноя из предстательной железы пациента

Следом пациенту сделали вторую операцию – по удалению аденомы Фото: Иван МАКЕЕВ

Урологи Горбольницы №5 в Набережных Челнах откачали стакан гноя из предстательной железы 55-летнего пациента и спасли ему жизнь.

В больницу мужчина поступил в тяжелом состоянии – с острой задержкой мочи и высокой температурой. Врачи сделали УЗИ и обнаружили аденому вместе с абсцессом предстательной железы – был большой гнойный очаг.

«Ситуация экстренная, мог начаться сепсис. Мужчина погибнет, если ему не сделать операцию, - рассказал главный хирург больницы, врач-уролог Рустам Абдурахманов. - Мы начали подготовку, но тут выяснилось, что в мае пациент перенес операцию на сердце и сейчас принимает сильнодействующие разжижающие кровь препараты».

Как объяснил медик, это обстоятельство могло вызвать кровотечение во время операции, но консилиум урологов больницы принял решение рискнуть – произвести вскрытие абсцесса эндоскопическим путем через мочеиспускательный канал.

«Это единственный малотравматичный метод, который в этой сложной ситуации можно было применить, - уточнил врач. - Первым этапом пациенту была поставлена цистостома через живот. Операцию провели на следующий день».

Во время процедуры у пациента из предстательной железы откачали стакан гноя. Спустя месяц ему сделали вторую операцию – по удалению аденомы простаты и катетеров.

«С нашим пациентом сейчас все в порядке, он вернулся к своей семье», - сообщил Рустам Абдурахманов.

Как предупредил медик, аденома предстательной железы все чаще встречается у мужчин уже в 40-45 лет. А в 60-70 лет этот серьезный недуг выявляют уже у 70% пациентов. Поэтому мужчинам крайне важно своевременно проходить обследования.

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