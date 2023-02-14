Должен работать всю жизнь: уролог раскрыл секреты здоровой потенции до старости

Руслан Корнилов призывает не бояться приема уролога

Способность к зачатию детей падает каждое десятилетие, простатит стал болезнью молодых, при этом мужчины не идут на прием к врачу из-за боязни пальцевого ректального исследования. Об этом и многом другом на тему мужского здоровья «КП-Казань» рассказал врач уролог-андролог высшей квалификационной категории, автор книги «Простатит. Профилактика и продление жизни» Руслан Корнилов.

Перенесенный коронавирус снижает потенцию

- Руслан Евгеньевич, начнем с популярной до сих пор темы – коронавируса. Правда ли, что после перенесенного заболевания у мужчин, в том числе молодых, зачастую возникают проблемы с потенцией? Почему это происходит?

- Действительно, зачастую после перенесенного коронавируса у мужчин развиваются проблемы с эрекцией и половым влечением. Связано это с несколькими факторами. Во-первых, для организма перенесенная вирусная инфекция – это стресс. Происходят определенные изменения, в том числе и гормональные. После ковида часто отмечается повышение уровня пролактина в крови и снижение главного мужского полового гормона – тестостерона. Он отвечает за эрекцию и половое влечение. Второй момент: на фоне ковида часто происходит изменение реологических свойств крови, то есть ухудшается кровоснабжение органов, тканей, клеток организма. Образуются микротромбы, которые препятствуют нормальному насыщению тканей и органов кислородом. Половые органы мужчин не являются исключением. Описан даже один случай тромбоза яичка. Выходит, что половые органы не получают нормального количества кислорода, кровоснабжения. Как следствие – не будет достаточного кровенаполнения, и эрекция пропадает.

Кроме этого, само лечение ковида – серьезная нагрузка для организма. Это связано с тем, что зачастую используются гормональные препараты, токсичные лекарства, порой в больших количествах. Из-за этого снижается и тестостерон.

- Что можно предпринять в таких ситуациях?

- Во-первых, нужно восполнить дефицит витаминов и микроэлементов, которые влияют на мужскую половую систему – цинка, селена, витамина Д. Чаще гулять на свежем воздухе, чтобы кровь насыщалась кислородом. Повышению уровня собственного тестостерона будут способствовать умеренные физические нагрузки. Но важно не перегружать организм, особенно первое время после болезни. Это будет лишь усугублять ситуацию.

Как показывает моя практика, через три-шесть месяцев все показатели восстанавливаются. Если проблемой заниматься, восполнять все дефициты, это произойдет гораздо раньше.

- Насколько в последние годы помолодел простатит?

- На самом деле простатит – заболевание достаточно молодого возраста. Им в основном страдают мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. Это связано с нерегулярной половой жизнью, инфекциями, которые передаются половым путем, сидячим образом жизни. Часто он возникает у офисных работников или водителей, к примеру.

Что помолодело, так это проблемы с эрекцией. Пациенты жалуются на слабую эрекцию или раннее семяизвержение, то есть, неудачи, связанные с половой жизнью.

- С какими проблемами к вам чаще всего обращаются пациенты-мужчины? Какого они возраста?

- Перечень весьма обширный. Есть мужчины, у которых проблемы с зачатием. Они приходят для прохождения обследования и подготовки к этапу беременности. Часто обращаются мужчины с простатитом – у них боли в промежности, яичках, рези, нарушение мочеиспускания, выделения из уретры. В последнем случае можно заподозрить инфекции, передающиеся половым путем.

В более пожилом возрасте распространены проблемы с мочеиспусканием, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, вялая струя мочи. Это уже связано с аденомой предстательной железы, либо с онкологией.

К сожалению, многие запускают свое состояние до симптомов, когда имеются примеси крови в сперме или моче. Тянут до последнего, списывая это на различные факторы. Например, поел свеклы. В результате приходят с запущенными формами рака мочевого пузыря или предстательной железы. Хотелось бы, чтобы люди так не пренебрегали своим здоровьем.

- Как часто пациентам, у которых есть проблемы с потенцией, можно пить препараты вроде виагры? Насколько они вредны для здоровья?

- Важно понимать, что эти препараты действуют симптоматически. После их приема мужчина действительно получает хорошую эрекцию, но причина, из-за которой развилась эректильная дисфункция, за счет этого редко устраняется. Принимать такие препараты можно. Более того, если пациенты боятся принимать их из-за проблем с сердцем, то есть препараты с пометкой «кардио». Эта группа препаратов в целом изначально создавалась для лечения проблем с сердцем, позже было выявлено такое свойство, как улучшение эрекции. Риском употребления виагры и аналогов является совместное применение с нитратами, например, с нитроглицерином. В целом же эти препараты абсолютно безопасны.

- Можно ли при урологических проблемах помочь пациенту на онлайн-приеме, или все же необходимо прийти в кабинет врача?

- Важно понимать, что медицинская помощь не всегда и не везде доступна. Особенно если говорить о сельских районах или о тех, кто хочет сэкономить время. К примеру, если есть проблемы с половой функцией, назначить обследования можно с помощью онлайн-консультации. Это лучше, чем не делать вообще ничего. Но это не исключает и не заменяет очный прием, это лишь вариант альтернативы.

Пациенты боятся, что им будут зонд в половой член вставлять – брать мазок из уретры

- Как вы считаете, мужчины стесняются идти на прием к урологу и рассказывать о своих интимных проблемах?

- Да, это серьезная проблема, которая заслуживает внимания. Мужчины действительно стесняются обращаться к урологу. Как нас воспитывают: мужчина должен быть сильным, всегда во всем победителем. Суть в том, что проблемы, связанные с половой жизнью, можно решить, но только если обратиться вовремя. Если же затягивать визит к врачу и находить всяческие оправдания, например, многие считают, что в 40 лет ухудшение эрекции – это нормальное состояние, связанное с возрастом, ничего хорошего не выйдет. На самом деле половая функция мужчины должна работать на протяжении всей жизни - если у него все в порядке с сосудами, нет гормональных заболеваний, гипертонии.

Эрекция – это один из показателей здоровья. Исследования доказали, что, если у мужчины есть проблемы с эрекцией, то в будущем высока вероятность развития сердечно-сосудистых патологий – инфарктов и инсультов. Атеросклерозом в первую очередь поражаются более тонкие сосуды, которые находятся в половом члене. В последующем просвет перекрывается в коронарных сосудах, которые снабжают кровью и кислородом сердце.

- Как бороться с нежеланием идти к врачу, если говорить об этом как о проблеме всего общества?

- Зачастую с этим помогают женщины, которые внимательно относятся к здоровью своих мужчин. Порой мужчин приводят жены, ставя вопрос ребром: либо идем к врачу, либо развод. Также об этом нужно открыто говорить в обществе, ведь любую проблему сейчас можно решить. У медицины огромные возможности.

- Чего больше всего боятся ваши пациенты во время приема?

- Чаще всего пациенты боятся из-за того, что просто не знают, как проходят приемы уролога. У всех разные представления. Кто-то думает, что ему будут зонд в половой член вставлять – брать мазок из уретры, кто-то представляет пальцевое ректальное исследование. На самом деле, прием уролога мало чем отличается от приемов других врачей. Такой же диалог, сбор анамнеза, истории заболевания, изучение образа жизни пациента и только потом при необходимости проводится осмотр. Нужно сказать, что осмотр не всегда нужно проводить на первой консультации. Порой важнее назначить анализ. Кроме того, если врач предлагает осмотр, всегда можно отказаться. В том числе от пальцевого ректального исследования и мазка из уретры.

Отсутствие регулярного секса приводит к простатиту

- Что, по вашему мнению, самое вредное для здоровой потенции? Как алкоголь и курение влияют на нее?

- Самое вредное для здоровой потенции – отсутствие регулярной половой жизни. Представим руку, которую замотали в гипс и не используют ее. Через некоторое время произойдет атрофия мышц, ухудшится кровообращение. То же самое с членом: если им не пользоваться, не жить регулярной половой жизнью, он перестает нормально кровоснабжаться. Кроме этого, происходит застой в предстательной железе, что приводит к развитию простатита.

Алкоголь и курение, безусловно, тоже вредны. При курении возникает спазм сосудов, что ухудшает кровоснабжение, развивается гипоксия. По поводу алкоголя – существует мнение, что одна-две рюмки улучшают эрекцию. В какой-то степени это так, потому что происходит расслабление сосудов, плюс мужчина становится более раскрепощенным. Но, с другой стороны, регулярное употребление алкоголя только ухудшит ситуацию – будет происходить снижение полового гормона – тестостерона.

Также плохо влияют на потенцию ожирение, малоподвижный образ жизни.

- Если отсутствие регулярной половой жизни – самый вредный фактор для здоровой потенции, как быть там тем, у кого ее нет? К примеру, дальнобойщики или одинокие люди.

- Существует мастурбация. Но тут важно, насколько часто она проводится. Когда мастурбация заменяет нормальную половую жизнь, она становится вредной. Ни одна мастурбация не способна заменить полноценный половой акт и взаимоотношения между партнерами. Не происходит выработки нужного количества эндорфинов. А чисто механически – для вывода секрета предстательной железы, чтобы не было застоя, польза есть.

Нет определенной нормы количества половых актов в неделю, но я, как правило, рекомендую три-пять раз в неделю. То есть, если нет секса хотя бы двух-трех раз в неделю, нужно заменять мастурбацией.

«Если сравнивать спермограмму мужчины 50 лет назад и сейчас, мы видим, что репродуктивная способность падает»

- Почему среди молодых пар сейчас так распространено бесплодие или трудности с зачатием?

- На репродуктивное здоровье влияют наследственность, образ жизни, экология. Наибольшую роль играет образ жизни. В современное время у большинства людей не хватает подвижности, которая была лет 30 назад. Поменялись и экология, питание.

Раньше считалось, что бесплодие – проблема чисто женская. Сейчас примерно 50 на 50. Появилась тенденция, когда пары откладывают зачатие ребенка, начинают заниматься этим вопросом после 30 лет. В этом возрасте репродуктивная способность меняется, особенно это выражено у женщин.

Если сравнивать спермограмму мужчины 50 лет назад и сейчас, то мы видим тенденцию к значительному снижению количества сперматозоидов и эякулята в целом. Снижается и репродуктивная способность мужчин. Это тесно связано с гигиеной половой жизни – большим количеством партнеров, незащищенным сексом.

- Нужно ли мужчинам как-то готовиться к зачатию ребенка, или процесс должен быть максимально естественным?

- В обязательном порядке. Как минимум, это должно быть обследование, чтобы исключить инфекции, передающиеся половым путем. Особенно, если имеются хронические заболевания. Если же человек считает себя абсолютно здоровым, не будет лишним прием витаминов.

- Нужно ли посещать врача-уролога для профилактики?

- Нужно, однозначно. Как минимум, всем мужчинам после 40 лет необходимо посещать уролога. Обязательно проводить исследование крови на ПСА (простатический специфический антиген), даже если никаких проблем нет. Это позволит максимально быстро выявить рак предстательной железы и эффективно его пролечить.

- Должен ли мужчина проводить самодиагностику?

- Нужно обращать внимание на то, как мочишься. К примеру, если встаешь ночью по несколько раз в туалет, это ненормально. Если есть проблемы с эрекцией, это тоже ненормально. Если есть примеси крови в моче, сперме, боли в пояснице, промежности, яичках, нужно обязательно обращаться к урологу. Это и является самодиагностикой.

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