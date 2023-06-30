Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 июня 2023 9:08

В Татарстане при взрыве на территории нефтегазодобывающего управления погибли два человека

Пожар удалось локализовать
Адам САГАЛ
Оба работника погибли на месте происшествия

Оба работника погибли на месте происшествия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При взрыве на пожарной установке нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в селе Старое Маврино Заинского района Татарстана погибли два человека.

По предварительной информации, двое сотрудников - женщина и мужчина - чистили пустой резервуар, в нем произошел взрыв. Оба работника погибли на месте происшествия. Это были оператор и начальник участка.

После хлопка начался пожар на площади двух квадратных метров. Он был локализован и потушен.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram