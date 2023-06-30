В Татарстане при взрыве на территории нефтегазодобывающего управления погибли два человека

Оба работника погибли на месте происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При взрыве на пожарной установке нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в селе Старое Маврино Заинского района Татарстана погибли два человека.

По предварительной информации, двое сотрудников - женщина и мужчина - чистили пустой резервуар, в нем произошел взрыв. Оба работника погибли на месте происшествия. Это были оператор и начальник участка.

После хлопка начался пожар на площади двух квадратных метров. Он был локализован и потушен.

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