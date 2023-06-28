Лучшие виды на Кремль, исторический облик фонтана и старо-татарский стиль: Как еще преобразятся общественные пространства Казани

В 2023 году на благоустройство восьми общественных пространств столицы Татарстана направили 1,4 миллиарда рублей. Фото: комитет внешнего благоустройства Казани

«Если в 2012 году мы со студентами старших курсов и выпускниками архитектурного университета маленькими шагами только начинали реализацию программы «100 парков», то сегодня благодаря поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова общественные пространства выросли в три раза. Ранее их площадь насчитывала всего 174 гектара, а сегодня она уже превысила 531 гектара», - сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Сейчас в столице Татарстана полным ходом идет реконструкция и строительство сразу в нескольких общественных пространствах. Например, этой осенью можно будет уже совершить прогулку по новому велопешеходному маршруту по обеим сторонам Кремлевской дамбы - от Центра семьи «Казан» до улицы Пролетарская.

Он является важным элементом «Стратегии развития Казанки». В рамках реализации этого масштабного проекта планируется построить веломаршрут «От Голубых озер до Волги» протяженностью 42 километра.

Возвращаясь же непосредственно к велопешеходному маршруту вдоль Кремлевской дамбы, стоит отметить, что в Казани впервые вдоль таких дорожек создали целую парковую инфраструктуру. Это должное освещение, зоны отдыха со скамейками и велопарковками. Вдоль всего маршрута было посажено более 600 деревьев и около 3 000 кустарников, а газоны оснащены системой автополива. В итоге получился длинный маршрут для прогулок, который раскроет лучшие панорамные виды на Казанский Кремль, Центр семьи «Казан» и центр города.

«При создании маршрута на нем было проведено благоустройство полуострова. Сделан комфортный и безопасный доступ к косе с сохранением тихого природного пространства, проведено дополнительное озеленение и устанавливаются малые архитектурные формы», – сообщил на недавнем совещании в мэрии заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«САД РЫБАКА» В АДМИРАЛТЕЙСКОЙ СЛОБОДЕ

В этом общественном пространстве уже завершили демонтаж изношенных теннисных кортов и части спортплощадок. Там организуют новый корт, площадку для игры в баскетбол и волейбол, а также зону для проведения мероприятий. Сейчас в «Саду рыбака» обновляют покрытия уже имеющихся дорожек и обустраивают дополнительные. Вскоре здесь установят новое освещения и развесят гирлянды. Уделят внимание, как и дополнительному озеленению, так и к нуждам горожан – установят туалеты.

«Также в Саду по желанию местных жителей посадят ель, а на детской площадке поставят дополнительные скамейки», – отметил Игорь Куляжев.

Но самым главным элементом этого общественного пространства является фонтан, который был установлен еще в 1936 году. Он представлял собой чашу со скульптурой рыбака. Кстати, отсюда и название парка. Скульптуру убрали, воду перекрыли, а оставшуюся чашу в последнее время использовали как вазон для цветов. В итоге последняя пришла в негодность и ее тоже убрали.

Но главный символ парка все же вернется на место. Исторический образ со скульптурой рыбака будет воссоздан. Фонтану также добавят и современных красок в виде светодинамического оформления воды.

Фонтан будет иметь подсветку.. Фото: комитет внешнего благоустройства Казани

ЮНУСОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ

В Старо-Татарской слободе завершаются работы по реконструкции Юнусовской площади. В частности, один из ее четырех скверов – Сад печали – обновили еще в 2022 году. Осталось благоустроить еще три. После этого площадь будет представлять собой единое общественное пространство, оформленное в старо-татарском стиле, с разными сценариями взаимодействия с посетителями.

В то же время все четыре сквера Юнусовской площади будет иметь концепцию цветущих садов, добавится нижний ярус растений и появятся тематические архитектурные формы.

«ЗЕРКАЛА ТАТАРСТАНА»

Также в 2023 году в Казани на реке Нокса завершат реализацию экопроекта «Зеркала Татарстана». После реконструкции там Хрустального водопада на базе существующей сети тропинок создадут маршруты для прогулок и лесотерапии.

Так, на оборудованных местах остановки появится навигация с картой маршрута, а также скамейки для отдыха. А на обзорных площадках установят яркие арт-объекты и малые архитектурные формы.

Там же на Ноксе, а именно вдоль ее правого берега в этом году проведут благоустройство. Появятся дорожка из деревянного настила, зоны для барбекю, воркаута и памп-трека, а также досуговый центр для проведения мастер-классов. На территории второй очереди благоустройства сейчас идет создание детской площадки и места для выгула собак.

Отмечается, что для обеспечения комфортного и безопасного прохода учеников школы №184, проживающих на левом берегу реки, заменят один пешеходный мост и сделают еще два дополнительных. Кроме того, для посетителей общественного пространства на Мамадышском тракте организуют благоустроенный проход под автомобильным мостом, который позволит значительно сократить путь.

Также рядом завершается строительство набережной вдоль ЖК «Green» и этим летом будет закончена первая очередь благоустройства набережной у ЖК «Лето». Все это вместе создает единую парковую зону вдоль реки Нокса протяженностью 3,5 километра. Прогуляться там можно будет уже осенью.

ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

В парке обновляют входную группу. Ее озеленят и дополнят скамейками, столиками и навесами. Площадь этого одного из самых старейших в городе общественных пространств увеличится за счет создания парадной зоны перед монументом и стелой – на 12 000 квадратных метров. Поменяют и зону остановки общественного транспорта, и спусков в подземный переход. Все это объединят в проницаемый комплекс.

Также в рамках реализации этого проекта идут обустройству велопешеходного маршрута от площади на улице Ершова до сквера им. Толстого. Зеленые насаждения позволят защитить площадку от пыли, шума и ветра.

После благоустройства площадь парка увеличится на 12 000 квадратных метров. Фото: комитет внешнего благоустройства Казани

Так, например, высадят два вида спирей, пузыреплодник, иргу, дерен и почвопокровную розу. Часть растений поместят в кадке рядом со скамейками. Посадят там и липы, и рябины, и клен татарский, и белый тополь.

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