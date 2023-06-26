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НовостиОбщество26 июня 2023 10:00

В Казани на благоустройство восьми общественных пространств выделили 1,4 миллиарда рублей

Самым дорогостоящим объектом стал велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Работы идут. На некоторых объектах они выполнены уже на 40%

Работы идут. На некоторых объектах они выполнены уже на 40%

Фото: Рамиль ГАЛИ

В 2023 году на благоустройство восьми парков Казани направили 1,4 миллиарда рублей. Самым масштабным проектом стало создание велопешеходного маршрута вдоль Кремлевской дамбы (готов на 98%), на который уйдет 337,8 миллиона, сообщил 26 июня на еженедельном совещании в мэрии зам руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

Далее по этому показателю идет реконструкция входа в парк им.Горького (работы выполнены на 34%) – 331,4 миллиона рублей; вторая очередь парка ЖК «Светлая долина» (готова на 4%) – 291 миллион; Сад рыбака (работы выполнены на 40%) -170 миллионов рублей; первая очередь бульвара на улице Серова (готов на 4%) - 100 миллионов; благоустройство Юнусовской площади (работы выполнены на 40%)- 80 млн рублей; первая очередь ТРК «Зеркала Татарстана» (готово на 30%) – пять миллионов рублей; стела «Город трудовой доблести» (полностью готова и открыта) - 130 миллионов.

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