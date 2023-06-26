В Казани на благоустройство восьми общественных пространств выделили 1,4 миллиарда рублей

Работы идут. На некоторых объектах они выполнены уже на 40% Фото: Рамиль ГАЛИ

В 2023 году на благоустройство восьми парков Казани направили 1,4 миллиарда рублей. Самым масштабным проектом стало создание велопешеходного маршрута вдоль Кремлевской дамбы (готов на 98%), на который уйдет 337,8 миллиона, сообщил 26 июня на еженедельном совещании в мэрии зам руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

Далее по этому показателю идет реконструкция входа в парк им.Горького (работы выполнены на 34%) – 331,4 миллиона рублей; вторая очередь парка ЖК «Светлая долина» (готова на 4%) – 291 миллион; Сад рыбака (работы выполнены на 40%) -170 миллионов рублей; первая очередь бульвара на улице Серова (готов на 4%) - 100 миллионов; благоустройство Юнусовской площади (работы выполнены на 40%)- 80 млн рублей; первая очередь ТРК «Зеркала Татарстана» (готово на 30%) – пять миллионов рублей; стела «Город трудовой доблести» (полностью готова и открыта) - 130 миллионов.

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