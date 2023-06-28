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Общество28 июня 2023 9:10

«Ищу няню для мужа»: Миллионерша из Татарстана готова платить 150 тысяч рублей в месяц за анекдоты про Вовочку и игру на приставке

Миллионерша из Татарстана ищет няню для своего мужа
Адель ХИСАМОВ
Если няней станет женщина, то бизнесвумен не боится того, что супруг изменит ей.

Если няней станет женщина, то бизнесвумен не боится того, что супруг изменит ей.

Фото: Из личного архива героя публикации

Необычная вакансия появилась на бесплатном сайте по поиску работы. Там 40-летняя миллионерша, бьюти-наставник из Набережных Челнов Дина Валиева разыскивает няню для своего 48-летнего мужа.

Первое, что приходит на ум – супруг бизнесвумен серьезно болен и ему требуется уход, пока жена на работе. Однако, если полностью прочитать объявление, то становится понятно, что с ним все в порядке. Мужчине просто скучно сидеть одному дома.

«Все хорошо, мой муж не бездельник, а тоже бизнесмен и занимается продажами. Правда, с гибким графиком работы. Поэтому, он может приехать домой, когда ему заблагорассудится. Там-то его и должна встретить няня, накормить, напоить и сделать так, чтобы он не скучал. А еще, он, возможно, будет брать ее или его по своим делам», - рассказала Дина Валиева, скромно умолчав о том, какими именно продажами занимается супруг.

Кстати, пол няни для миллионерши не имеет никакого значения. Это может быть как женщина, так и мужчина. В ее объявлении самое привлекательное – это предлагаемая зарплата от 100 до 150 тысяч в месяц.

Так за что собираются платить такие деньги? Будущая няня, ну или нянь, тут уж как получится, должна/должен: 2 раза в день прогуливаться с мужем миллионерши, по 2 часа в день играть с ним в бильярд, 3 раза в день присылать жене фотоотчеты, устраивать тихий час, 2 раза в день готовить пельмени, 3 раза в день наливать напитки супругу нанимательницы, смотреть с ним хоккей, по 1,5 часа в день играть в приставку, вместе с ним полоть грядки и собирать с них клубнику, а также говорить комплименты.

На это объявление откликнулись сотни людей.

На это объявление откликнулись сотни людей.

Фото: скриншот

При этом наличие высшего образования потенциальной няни не имеет значения, зато очень важны знания игровых новинок Xbox, хоккейного жаргона, песен «Вороваек» и Михаила Круга, а также анекдотов про Вовочку.

«Моему супругу очень нравится персонаж из анекдотов Вовочка, и будущая няня должна знать шутки про него и травить их вместе с мужем. И вообще, мы ищем человека с чувством юмора», - пояснила бизнесвумен.

К слову, все перечисленные обязанности няне нужно будет выполнять под камерами, по графику 5/2 и по 12 часов в сутки. Такие условия и за такую оплату устроили многих татарстанцев. Потенциальную работодательницу буквально атаковали соискатели. Интересно, а кто чаще всего обращается, мужчины или женщины?

«За две недели с момента публикации объявления на сайте откликнулось 500 человек. На телефон же мне позвонили свыше 200 соискателей. Причем, 80% из них – мужчины, - признается Дина.

Как отмечает женщина, ее супруг любит заложить за воротник и поиграть в бильярд. А она, к слову, ничем этим особо не увлекается. Вот и разыскивает, невзирая на пол и возраст, компаньона для своего благоверного. Между прочим, из всей толпы желающих Дина уже выбрала троих кандидатов и через пару дней лично проведет с ними собеседование. Женщина не скрывает, что среди этих трех претендентов есть и одна девушка. Интересно, не будет ли она мужа к ней ревновать?

«Я полностью доверяю своему супругу и знаю, что «налево» он точно не пойдет. Ну а в случае чего, он запросто всего лишится, ведь у нас с ним заключен брачный контракт, согласно которому все имущество остается за мной», – заявила Дина Валиева.

Напоследок, бизнесвумен отметила, что няню они разыскивают на длительный срок и даже планируют брать ее или его с собой в отпуск. Хотя, если такой сотрудник захочет отдохнуть без работодателей, то они терпеливо подождут.

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