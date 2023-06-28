«Ищу няню для мужа»: Миллионерша из Татарстана готова платить 150 тысяч рублей в месяц за анекдоты про Вовочку и игру на приставке

Если няней станет женщина, то бизнесвумен не боится того, что супруг изменит ей. Фото: Из личного архива героя публикации

Необычная вакансия появилась на бесплатном сайте по поиску работы. Там 40-летняя миллионерша, бьюти-наставник из Набережных Челнов Дина Валиева разыскивает няню для своего 48-летнего мужа.

Первое, что приходит на ум – супруг бизнесвумен серьезно болен и ему требуется уход, пока жена на работе. Однако, если полностью прочитать объявление, то становится понятно, что с ним все в порядке. Мужчине просто скучно сидеть одному дома.

«Все хорошо, мой муж не бездельник, а тоже бизнесмен и занимается продажами. Правда, с гибким графиком работы. Поэтому, он может приехать домой, когда ему заблагорассудится. Там-то его и должна встретить няня, накормить, напоить и сделать так, чтобы он не скучал. А еще, он, возможно, будет брать ее или его по своим делам», - рассказала Дина Валиева, скромно умолчав о том, какими именно продажами занимается супруг.

Кстати, пол няни для миллионерши не имеет никакого значения. Это может быть как женщина, так и мужчина. В ее объявлении самое привлекательное – это предлагаемая зарплата от 100 до 150 тысяч в месяц.

Так за что собираются платить такие деньги? Будущая няня, ну или нянь, тут уж как получится, должна/должен: 2 раза в день прогуливаться с мужем миллионерши, по 2 часа в день играть с ним в бильярд, 3 раза в день присылать жене фотоотчеты, устраивать тихий час, 2 раза в день готовить пельмени, 3 раза в день наливать напитки супругу нанимательницы, смотреть с ним хоккей, по 1,5 часа в день играть в приставку, вместе с ним полоть грядки и собирать с них клубнику, а также говорить комплименты.

На это объявление откликнулись сотни людей. Фото: скриншот

При этом наличие высшего образования потенциальной няни не имеет значения, зато очень важны знания игровых новинок Xbox, хоккейного жаргона, песен «Вороваек» и Михаила Круга, а также анекдотов про Вовочку.

«Моему супругу очень нравится персонаж из анекдотов Вовочка, и будущая няня должна знать шутки про него и травить их вместе с мужем. И вообще, мы ищем человека с чувством юмора», - пояснила бизнесвумен.

К слову, все перечисленные обязанности няне нужно будет выполнять под камерами, по графику 5/2 и по 12 часов в сутки. Такие условия и за такую оплату устроили многих татарстанцев. Потенциальную работодательницу буквально атаковали соискатели. Интересно, а кто чаще всего обращается, мужчины или женщины?

«За две недели с момента публикации объявления на сайте откликнулось 500 человек. На телефон же мне позвонили свыше 200 соискателей. Причем, 80% из них – мужчины, - признается Дина.

Как отмечает женщина, ее супруг любит заложить за воротник и поиграть в бильярд. А она, к слову, ничем этим особо не увлекается. Вот и разыскивает, невзирая на пол и возраст, компаньона для своего благоверного. Между прочим, из всей толпы желающих Дина уже выбрала троих кандидатов и через пару дней лично проведет с ними собеседование. Женщина не скрывает, что среди этих трех претендентов есть и одна девушка. Интересно, не будет ли она мужа к ней ревновать?

«Я полностью доверяю своему супругу и знаю, что «налево» он точно не пойдет. Ну а в случае чего, он запросто всего лишится, ведь у нас с ним заключен брачный контракт, согласно которому все имущество остается за мной», – заявила Дина Валиева.

Напоследок, бизнесвумен отметила, что няню они разыскивают на длительный срок и даже планируют брать ее или его с собой в отпуск. Хотя, если такой сотрудник захочет отдохнуть без работодателей, то они терпеливо подождут.

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