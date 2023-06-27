Группа «Эталон» поддержала национальный праздник Сабантуй в Казани

У Лебяжьего озера в Кировском районе Казани состоялся татарский народный праздник Сабантуй. Фото: пресс-служба Группы «Эталон».

25 июня у Лебяжьего озера в Кировском районе Казани состоялся татарский народный праздник Сабантуй. Федеральная девелоперская Группа «Эталон» приняла участие в организации праздничных городских мероприятий. В лесопарковой зоне у озера застройщик развернул брендированную зону для юных жителей Казани и их родителей.

Фото: пресс-служба Группы «Эталон».

Площадку Группы посетили также официальные лица региона, в том числе Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, а также заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Марат Минибаев.

Гостей площадки встречал талисман Группы – Рыжий Кот, одетый по случаю праздника в татарский национальный костюм. Для детей девелопер подготовил массу увлекательных активностей – маленькие участники праздника собирали гигантский мягкий конструктор, а также играли в брендированную дженгу. Отдохнуть и набраться сил гости мероприятия могли на мягких пуфах, размещенных на территории брендзоны.

Фото: пресс-служба Группы «Эталон».

Сабантуй входит в перечень главных национальных праздников в Татарстане. Он объединяет обычаи, песни, танцы, игры и спортивные состязания. Сабантуй обладает статусом федерального праздника, а также находится под защитой ЮНЕСКО как шедевр устного наследия человечества.

Участие Группы «Эталон» в подобных мероприятиях подчеркивает бережное отношение компании к традициям регионов своего присутствия, а также уважение к их истории и культурному наследию.

Фото: пресс-служба Группы «Эталон».

В настоящий момент Группа «Эталон» реализует в столице Татарстана три проекта. Это жилые комплексы бизнес-класса «Счастье в Казани» (возводится на ул. Гаврилова рядом с живописной парково-рекреационной зоной «Савиново»), «Квартал Сюита» (строится на ул. Павлюхина в Приволжском районе), а также проект комфорт-класса Green (реализуется на ул. Архитектора Гайнутдинова в Советском районе г. Казани).

Застройщик ЖК «Счастье в Казани» - ООО «СЗ «ЭТАЛОН-КАЗАНЬ» (входит в Группу «Эталон»)

Застройщик ЖК «Квартал Сюита» - ООО «СЗ «ЭТАЛОН КВАРТАЛ СЮИТА» (входит в Группу «Эталон»)

Застройщик ЖК Green - ООО «СЗ «ЭТАЛОН ГРИН» (входит в Группу «Эталон»)

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