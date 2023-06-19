ФОТО: мэрия Казани

В Казань на День молодежи приедет Мари Краймбрери. О приезде звезды рассказала пресс-служба администрации города.

В День молодежи, 24 июня, в столице Татарстана в экстрим-парке «Урам» запланирован фестиваль «Двигайся на встречу». Старт мероприятия будет дан в полдень, продлится музыкальная программа с выступлением артистов до 11 вечера. Хедлайнером праздника станет Мари Краймбрери.

Сообщается, что накануне, 23 июня около театра кукол «Экият» пройдет городской праздник. В программе – тематические мастер-классы, интерактивные площадки, лекторий и концерт «Особенная молодежь».

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