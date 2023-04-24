Шансов выжить у малыша не было: в Татарстане пожарные спасли от огня маленького кабанчика

Когда огнеборец взял кабана на руки, он совсем не сопротивлялся. Фото: ГУ МЧС России по РТ

Во время тушения горящего камыша пожарные Татарстана спасли от огня маленького кабанчика. Удивительный случай произошел в городе Альметьевске.

Пожар вспыхнул уже вечером, тушить огонь приходилось в сумерках. Было много дыма. В какой-то момент пожарный Раис Шарафутдинов услышал, что кто-то плещется в воде.

- Сначала показалось, что в воде бобр, - рассказывает огнеборец. – Подошел поближе и увидел маленького кабанчика. Малыш изо всех сил пытался выбраться из канавы. Она была метр шириной, но достаточно глубокой. Зверек пытался плыть, но, видимо, увяз в камышах.

Как полагают спасатели, маленький кабанчик пытался спастись от огня и в суете потерял свою мать. Малыша ожидала неминуемая смерть – огонь был повсюду и уже совсем близко, а сил у зверька почти не осталось. Когда огнеборцы взяли кабана на руки, он совсем не сопротивлялся – видимо, сказывалась сильная усталость.

- Было немного страшно, думал, вдруг в камышах поблизости его мама и она сейчас появится, - вспоминает Раис Шарафутдинов.

Пожарные потушили огонь, а кабанчика унесли в безопасное место на суше. Там ему уже не угрожал ни огонь, ни вода. Радостный малыш отправился искать свою мать.

Напомним, по 10 мая в Татарстане действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено сжигание сухой травы и мусора, разведение костров, приготовление шашлыков на открытом огне.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане отец с сыном спасли целую деревню от пожара. Воды под рукой у них не было, они нашли старые доски, прихлопывали ими огонь.

Пожарные отнесли малыша в безопасное место. Фото: ГУ МЧС России по РТ

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