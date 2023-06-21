Вместо денег положили игрушки: в Татарстане сотрудницы банка похитили из ячеек 40 млн рублей клиентов

Во время оглашения приговора одну из подсудимых трясло от волнения

В Набережных Челнах вынесен приговор по делу о краже денег клиентов сотрудницами банка. Сумма впечатляющая – 40 миллионов рублей.

На скамье подсудимых оказались 55-летняя заведующая кассой и 42-летняя старший менеджер по обслуживанию корпоративных клиентов одного из местных банков. Как было установлено в суде, женщины сговорились, и более молодая из них забрала из банковской ячейки около 15 миллионов рублей, которые принадлежали предпринимателю. Через несколько месяцев клиент пришел забирать деньги, но обнаружил вместо них купюры банка приколов.

Помимо этого, соучастницы похитили из хранилища банка еще 25 миллионов рублей.

Также одна из женщин признана виновной в том, что под предлогом приобретения дорогостоящего оборудования для частной клиники обманным путем похитила у четырех человек более 17 миллионов рублей.

На заседании сотрудницы банка признали свою вину частично. Во время оглашения приговора старшего менеджера банка трясло от волнения, она с трудом сдерживала слезы – это было заметно, несмотря на солнечные очки. Женщина волновалась не зря – суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ее соучастница получила три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также экс-сотрудницы банка должны будут возместить нанесенный ущерб – на общую сумму почти 25 миллионов рублей.

Отметим, что прокуратура запрашивала для женщин 8,5 и 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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