До последнего не хотел признавать свою вину: В Казани мужчину, который продал дом пенсионерки и поджег его вместе с ней, приговорили к 20 годам колонии

Ильгиз Г. наотрез отказывается признавать свою вину. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В четверг, 15 июня, в Верховном суде Татарстана вынесли приговор по уголовному делу о поджоге дома на улице Грузова. Тогда на пожаре погибла немощная пенсионерка. Перед законом предстали главный обвиняемый Ильгиз Г. и его подельник Сергей С. Первому дали 20 лет колонии строгого режима, а второму – 13 лет также строгого режима. Их признали виновными, в зависимости от роли каждого, по уголовным статьям: «организация убийства» и «мошенничество». Также суд постановил изъятые у главного фигуранта более 9 миллионов рублей хранить до рассмотрения гражданского иска от сына убитой пенсионерки.

Сам Ильгиз Г. в ходе всего процесса, вплоть до вынесения приговора, не хотел признавать своей вины и постоянно скандалил, делал нападки в отношении правоохранителей и своего адвоката. В этот раз дошло до того, что судья объявил перерыв, чтобы защитник смог угомонить своего клиента.

- Выслушай меня. Тебе дадут последние слово, тогда и скажешь, все по делу. Ты не даешь судье начать заседание. Или ты делаешь, что тебе говорят или до свидания. Ты же хочешь официально зафиксировать свои слова. Я последний человек, который сможет тебе помочь, - пытался вразумить мужчину адвокат Лаврентий Сичинава.

Вроде бы подействовало. Заседание было продолжено. Последнее слово сначала представили Сергею С. Он тоже, только очень спокойно, говорил о своей невиновности и просил приговор помягче.

Когда настала очередь Ильгиза Г., то тот опять дал себе волю. Он так зашелся в своей речи, что начал делать нападки даже в сторону судьи. Он, не выслушав его до конца, начал перебивать. За что был удален из зала.

Напомним, в 2017 году Ильгиза Г. специально искал в Казани состоятельную и желательно немощную пенсионерку. Так, он познакомился с Лидии Самойловой, у которой был свой дом на улице Грузовая, доля в квартире и автомобиль. Мужчина подселился к ней и вроде даже начал ухаживать, то одно сделает по дому, то другое. В итоге он настолько втерся в доверие к пенсионерке, что смог ограничить к ней доступ ее родственников. Завел во дворе сторожевую собаку, а саму Лидию Самойлову не подпускал к телефону.

Это нужно было ему, чтобы оформить фиктивный договор покупки у нее дома вместе с участком. Цена сделки составила 3 миллиона рублей. Однако все так и осталось лишь на бумаге. Деньги Ильгиз Г. так и не перевел на счет пенсионерки. Пожилая женщина души в нем не чаяла, поэтому, видимо, не обратила на это внимания. А Ильгиз Г., в свою очередь, продал дом за 10 миллионов рублей.

После он захотел переписать на себя и ту самую долю в квартире, и тот самый автомобиль. Вот только это пресекли правоохранители. Ильгиз Г. почувствовал, что запахло жаренным. Он решил избавиться от дома, причем вместе со своей «подопечной». К этому времени с его разрешения там бесплатно проживал Сергей С., которого он снабжал продуктами. Ильгиз Г. подговорил мужчину совершить поджог. Для этого выдал ему бутылку с бензином и спички. Ночью дом вспыхнул. Немощная пенсионерка не смогла спастись. Ее тело нашли пожарные, когда разбирали сгоревшие конструкции.

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