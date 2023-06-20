Не хочу отпускать сына: психолог ответила на самые частые вопросы родителей о детских лагерях

Некоторые родители боятся оставлять ребенка одного в лагерь Фото: Евгения ГУСЕВА

Традиционный период лагерей и летнего отдыха для многих семей оборачивается психологическими проблемами. Некоторые родители боятся оставлять ребенка одного в лагерь, другие не знают, как развить самостоятельность у подростка. Эксперты Центра толерантности поговорили с родителями казанских подростков и выяснили, с какими проблемами сталкиваются мамы и папы при организации летнего отдыха.

В этом году в Казани открылись по меньшей мере 175 лагерей, рассчитанных на прием более 44 тысяч детей. Более 10 тысяч детей могут поехать в лагерь в первый раз, что может быть связано с психологическими трудностями. Среди самых частых проблем родителей и детей: как отпустить ребенка, если он еще никогда не был в лагере? Как быть с собственными переживаниями? Что делать, если ребенок звонит и просит его забрать?

«КП-Казань» обратилась к психологу федерального Центра толерантности – научно-методического центра в области психологии и педагогики, чтобы прокомментировать основные вопросы родителей.

Истории родителей

Ирина, Куюки

- Не хотела отпускать, все время плакала, хотя сын просился. В итоге Ваня (имя изменено по просьбе мамы) за два дня до старта смены и сам начал хныкать. Муж сказал, что это я так сильно переживала, и это передалось. А я думаю, просто может Ваня и не очень-то хотел в лагерь. Что делать?

Евгения Эльконина, педагог, психолог:

- Родители — главная ролевая модель жизни в ребенка, и вместе с тем главный гарант безопасности, как в эмоциональном, так и в физическом плане. Если мама - источник безопасности, сама оказывается в тревожном состоянии, тогда для ребенка тревожная реакция становится моделью поведения.

Вам необходимо разобраться с собственными страхами и переживаниями. Зачастую проблема не в самом лагере, а в ситуации «расставания» с сыном. Опыт расставания к подростковому возрасту уже наверняка был: поездка к бабушке, командировки, ночевка у друзей. Важно вспомнить свои эмоции в этот момент и зафиксироваться на воссоединении и обсуждении позитивных впечатлений.

После того, как вы проговорите и определите свои эмоции (страх, беспокойство, неуверенность), можно честно обсудить все с сыном. Сказать ему, что переживания связаны не с лагерем, что сомнений в самостоятельности Вани нет, есть просто любовь, а вместе с ней тревоги и забота. И пусть мальчик уже сам решает, хочется ли ему ехать.

Если сын передумал, уговаривать его не стоит. Предложите другие форматы отдыха и развития: дневной лагерь, спортивную или театральную секцию, пусть выберет самостоятельно.

Атмосфера лагеря может помочь ребенку стать увереннее, отдохнуть от критики и оценок, поверить в себя и свою ценность Фото: Евгения ГУСЕВА

Звонок и жалобы

Маргарита, Зеленодольск

- Дочка, 13 лет, звонит из лагеря (а это более 150 км от нас) и просит ее забрать. Спрашиваю, в чем дело, говорит: мне сложно одной. Звоню вожатой: говорит, что девочка веселая, записалась на танцы, с подругами ладит. Кому верить? Как поддержать?

Евгения Эльконина, педагог, психолог:

- Верить в данной ситуации нужно всем: и вожатым и дочери. Многим людям, и тем более подросткам, тяжело вести себя во всех обстоятельствах естественно и искренне. Может быть, что дочери тяжело без родителей, но это чувство накатывает по вечерам, когда нет других занятий. Может быть, что дочка скрывает свою неуверенность от окружающих под маской, что позволяет ей отлично общаться и даже заниматься танцами.

Поговорите с вожатыми, расскажите о своих опасениях. Атмосфера лагеря может помочь ребенку стать увереннее, отдохнуть от критики и оценок, поверить в себя и свою ценность, которые с масками не связана.

Разговаривая с дочерью по телефону, расспрашивайте о том, что ей нравится в лагере. Если дочке нравятся танцы, спрашивайте о них, но не делайте акцент на успехах (кто какое место занял), а на самом процессе и удовольствии от него.

А еще можете придумать семейную игру в дневник: ежедневно записывайте 3 хорошие вещи, которые произошли, а вечером на созвоне обменивайтесь впечатлениями.

Сын не хочет в лагерь

Михаил, Казань

- Сын не хочет ехать в лагерь, потому что дома, с его слов, интереснее. Не хочу заставлять, но он же столько теряет. Я в его возрасте лагеря обожал.

Евгения Эльконина, педагог, психолог:

- Допустите, что сын может быть прав, даже если ваш собственный опыт богаче. Если в городе ребенка окружают верные друзья, интересные занятия или секции, любимые книги, видеоигры и активные родители, то «соблазниться» лагерем действительно сложно. Лагерь — это вид отдыха, а не добровольно-принудительный формат социализации.

Поговорите с ним открыто, чтобы понять, не стоит ли за позицией отказа тревога. Людям любого возраста свойственно тревожиться, когда мы сталкиваемся с неопределенностью, попадаем в новое непривычное место. Все по-разному с этим справляются, и одна из наших родительских задач — дать ребенку инструменты, чтобы выйти из состояния тревожности. Проговорите опасения, не ругайте за них, не апеллируйте к абстрактному «мальчики так себя не ведут».

Расскажите сыну о своем опыте, не преподнося его как истину в последней инстанции. Сядьте, выпишите на лист бумаги все плюсы и минусы поездки. Важно не «отмахиваться» от тех страхов, которые вам — взрослому человеку — кажутся несущественными. Если ваша «школа жизни» позволила вам стать самостоятельным, для сына она может оказаться и травмирующей.

И если ребенок действительно не готов к поездке в лагерь, не настаивайте и не бросайте его самого разбираться с собственными страхами. Стоит попробовать форматы городских летних площадок, в Казани в этом году множество лагерей при школах. Через год, возможно, сын запросится в лагерь сам, почувствовав большую уверенность.

Лагерь - возможность найти новых друзей или погрузиться в тоску по дому Фото: Евгения ГУСЕВА

Оптимальный возраст, чтобы поехать в лагерь

Не может быть точного ответа на вопрос «когда ребенку можно в лагерь?», так как важно учитывать индивидуальные факторы: темперамент, социальные навыки и опыт ребенка. Для одного ребенка 9 лет две недели без родителей с незнакомыми людьми — это возможность раскрыться и много общаться, для другого — удар по психике и тревожность.

Как правило, дневные лагеря начинают посещать дети с 7-8 лет. На этом этапе уже важно развивать определенный уровень независимости, а социальные и эмоциональные навыки достаточны, чтобы ориентироваться в компании вожатых и других людей при минимальном родительском надзоре.

К возрасту 10-11 лет, то есть в младшем подростковом возрасте, дети уже более готовы к длительным поездкам без родителей. Чем старше, тем больше подростки стремятся к независимости, исследуют свою идентичность и развивают прочные отношения со сверстниками. Лагерь становится для подростка к 13-14 годам хорошей возможностью для личностного роста, развития уверенности в себе и тренировки социальных взаимодействий.

Связь лагеря и самостоятельности

У лагеря есть несколько неоспоримых плюсов для развития и взросления подростка. Главное, что должны помнить родители: любое расширение зоны самостоятельности должно происходить с учетом возможностей.

Принятие решений

Лагерь предоставляет детям возможность самостоятельно принимать решения. Дети самостоятельно выбирают виды деятельности, ориентируются, управляют временем и своим социальным взаимодействием.

Уверенность в себе

Лагерь поощряет детей брать больше ответственности: следить за вещами, соблюдать личную гигиену, контролировать свое расписание. Успешное решение этих задач повышает уверенность. Но важно понять, что неуспешное может сильно ударить по самооценке.

Решение проблем

В лагере часто возникают трудности: конфликты со сверстниками, адаптация к новым ситуациям. Дети учатся решать их с помощью экспериментального обучения, пробуя разные методы.

Связь лагеря и тревожности

Помимо плюсов, необходимо обратить внимание и на подводные камни. Их наличие не должно стать поводом для отказа от лагерного отдыха, но проработать их необходимо. Только вы знаете своего ребенка, его привычки и реакции, а значит сможете предсказать возможные сценарии и заранее поговорить с персоналом лагеря.

Социальная динамика

Лагеря объединяют детей из самых разных сообществ, семей с разным типом воспитания и даже уровнем жизни. Ребенку, который привык к взаимодействию с конкретным типом детей (школа, соседи), может быть сложно в новой социальной динамике. Лагеря обязаны обеспечить благоприятную среду для общения, выхода из конфликтов и самооценки детей. Проверьте не только меры безопасности, но и обратите внимание на программу лагеря и его ценности.

Безопасность

В этом году на охрану детских лагерей в Казани выделили почти 7 миллионов рублей. Несмотря на это, всегда существуют риски, связанные с определенными видами деятельности и простой детской активностью. Не сгущайте краски (постоянные звонки и сообщения могут мешать персоналу выполнять свою главную работу – быть с детьми) но будьте на связи с вожатыми и руководством лагеря в запланированное время.

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